Czołowa rosyjska tenisistka chciała grać dla Czech. Teraz zdradziła, dlaczego tego nie zrobiła
Jekatierina Aleksandrowa od 15 lat mieszka w Czechach i biegle posługuje się tamtejszym językiem. Rosjanka chciała zmienić obywatelstwo, by reprezentować Czechy na korcie. Teraz zdradziła, dlaczego nie doszło to do skutku.
Jekatierina Aleksandrowa to rosyjska tenisistka, która obecnie plasuje się na 14. lokacie w rankingu WTA. Do największych sukcesów 31-latki należy pięć tytułów wywalczonych w głównym tourze, każdy rangi WTA 250.
Mimo że Aleksandrowa pochodzi z Rosji, od 15 lat mieszka w Czechach i biegle posługuje się tamtejszym językiem. Nie ukrywała również, że chciałaby reprezentować ten kraj. Do tej pory nigdy jednak nie doszło zmiany obywatelstwa.
- Chciałam to kiedyś zrobić, ale zajmowało mi to sporo czasu i musiałam zdobyć mnóstwo dokumentów. Nie miała na to tyle czasu. W pewnym sensie się poddałam - wyjaśniła.