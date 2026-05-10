Czołowa rosyjska tenisistka chciała grać dla Czech. Teraz zdradziła, dlaczego tego nie zrobiła

Tenis

Jekatierina Aleksandrowa od 15 lat mieszka w Czechach i biegle posługuje się tamtejszym językiem. Rosjanka chciała zmienić obywatelstwo, by reprezentować Czechy na korcie. Teraz zdradziła, dlaczego nie doszło to do skutku.

Tenisistka Jekatierina Aleksandrowa uderza piłkę rakietą podczas meczu.
fot. PAP/EPA
Jekatierina Aleksandrowa

Jekatierina Aleksandrowa to rosyjska tenisistka, która obecnie plasuje się na 14. lokacie w rankingu WTA. Do największych sukcesów 31-latki należy pięć tytułów wywalczonych w głównym tourze, każdy rangi WTA 250.

 

ZOBACZ TAKŻE: Zrezygnował z występów, a następnie ograł rywala. Wystarczyły dwa sety


Mimo że Aleksandrowa pochodzi z Rosji, od 15 lat mieszka w Czechach i biegle posługuje się tamtejszym językiem. Nie ukrywała również, że chciałaby reprezentować ten kraj. Do tej pory nigdy jednak nie doszło zmiany obywatelstwa.


- Chciałam to kiedyś zrobić, ale zajmowało mi to sporo czasu i musiałam zdobyć mnóstwo dokumentów. Nie miała na to tyle czasu. W pewnym sensie się poddałam - wyjaśniła.

jc, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEJEKATIERINA ALEKSANDROWATENISTURNIEJE ATP I WTAWTAWTA TOUR
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Cristian Garin - Alejandro Davidovich Fokina. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 