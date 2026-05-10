Czołowa rosyjska tenisistka chciała grać dla Czech. Teraz zdradziła, dlaczego tego nie zrobiła

Jekatierina Aleksandrowa to rosyjska tenisistka, która obecnie plasuje się na 14. lokacie w rankingu WTA. Do największych sukcesów 31-latki należy pięć tytułów wywalczonych w głównym tourze, każdy rangi WTA 250.

Mimo że Aleksandrowa pochodzi z Rosji, od 15 lat mieszka w Czechach i biegle posługuje się tamtejszym językiem. Nie ukrywała również, że chciałaby reprezentować ten kraj. Do tej pory nigdy jednak nie doszło zmiany obywatelstwa.



- Chciałam to kiedyś zrobić, ale zajmowało mi to sporo czasu i musiałam zdobyć mnóstwo dokumentów. Nie miała na to tyle czasu. W pewnym sensie się poddałam - wyjaśniła.

