Dramat tuż przed El Clasico. Barcelona w żałobie

Ojciec Hansiego Flicka zmarł w sobotę 9 maja. Dzień później informacje potwierdziła oficjalna strona LaLiga.

Niedziela to również data El Clasico. FC Barcelona i Real Madryt zmierzą się ze sobą w ramach spotkania 35. kolejki LaLiga.

Mimo tragicznych okoliczności, Flick pojawi się na ławce w trakcie hitowego starcia.

Barcelona, jeśli nie przegra, zapewni sobie tytuł mistrzowski.

FC Barcelona - Real Madryt. Gdzie obejrzeć El Clasico?

Transmisja meczu FC Barcelona - Real Madryt w niedzielę 10 maja od godz. 20:55 w Eleven Sports 1. Przedmeczowe studio od godz. 19:30.

jc, Polsat Sport