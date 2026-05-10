Dramat tuż przed El Clasico. Barcelona w żałobie
Fatalne informacje przekazała oficjalna strona LaLiga tuż przed El Clasico. Zmarł ojciec Hansiego Flicka, trenera Barcelony. Mimo to szkoleniowiec pojawi się na ławce podczas starcia z Realem Madryt.
Ojciec Hansiego Flicka zmarł w sobotę 9 maja. Dzień później informacje potwierdziła oficjalna strona LaLiga.
Niedziela to również data El Clasico. FC Barcelona i Real Madryt zmierzą się ze sobą w ramach spotkania 35. kolejki LaLiga.
Mimo tragicznych okoliczności, Flick pojawi się na ławce w trakcie hitowego starcia.
Barcelona, jeśli nie przegra, zapewni sobie tytuł mistrzowski.
