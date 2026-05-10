Dwie nowe drużyny na zapleczu PlusLigi! Kto awansował?

Robert MurawskiSiatkówka

Avia Solar Sędziszów Małopolski oraz KPS Płock to drużyny, które wywalczyły awans do PLS 1. Ligi. Finałowy turniej drugiej ligi siatkarzy rozegrano w Wieluniu.

Drużyna siatkarzy z pucharem i dyplomem po wygraniu turnieju.
fot. AVIA Solar Sędziszów Małopolski - siatkówka mężczyzn /Facebook
Avia Solar Sędziszów Małopolski z biletem do 1 Ligi siatkarzy.

Turniej finałowy drugiej ligi siatkarzy rozegrano w dniach 8-10 maja w Wieluniu. O awans do PLS 1. Ligi zagrały Avia Solar Sędziszów Małopolski, Energa Trefl II Gdańsk, KPS Płock oraz WKS Wieluń. Wydarzeniem był powrót na boisko legendy polskiej siatkówki - Mariusz Wlazły pojawił się w składzie drużyny z Gdańska i nawet wszedł na moment na boisko w pierwszym spotkaniu turnieju.

Zobacz także: Mariusz Wlazły wrócił na boisko! Zagrał w tym polskim klubie

 

Mimo takiej pomocy, rezerwy Trefla nie zdołały wywalczyć awansu. Dwie drużyny, które zagrają na zapleczu PlusLigi poznaliśmy już w drugim dniu turnieju. Po dwa zwycięstwa zanotowały Avia Solar Sędziszów Małopolski (3:2 Trefl, 3:1 WKS) oraz KPS Płock (3:0 WKS, 3:2 Trefl) i stało się jasne, że zajmą dwie czołowe lokaty dające awans.

 

W niedzielnym starciu dwóch najlepszych ekip turnieju siatkarze z Sędziszowa Małopolskiego pokonali KPS 3:1. Drużyna z Gdańska zanotowała trzecią porażkę po tie-breaku, ulegając gospodarzom 2:3.

 

Wyniki turnieju o awans do PLS 1. Ligi:

 

2026-05-08: WKS Wieluń – KPS Płock 0:3 (22:25, 21:25, 19:25)
2026-05-08: Energa Trefl Gdańsk – Avia Solar Sędziszów Małopolski 2:3 (17:25, 26:24, 19:25, 25:23, 8:15)

 

2026-05-09: WKS Wieluń – Avia Solar Sędziszów Małopolski 1:3 (23:25, 19:25, 25:23, 23:25)
2026-05-09: Energa Trefl Gdańsk – KPS Płock 2:3 (25:21, 20:25, 25:16, 16:25, 8:15)

 

2026-05-10: KPS Płock – Avia Solar Sędziszów Małopolski 1:3 (23:25, 25:23, 18:25, 19:25)
2026-05-10: Energa Trefl Gdańsk – WKS Wieluń 2:3 (18:25, 25:23, 24:26, 25:20, 12:15).

 

Tabela turnieju o awans do 1 Ligi siatkarzy:

 

1. AVIA Solar Sędziszów Małopolski - 6 punktów, mecze 3–0 /awans
2. KPS Płock - 5, 2–1 /awans
3. WKS Wieluń - 4, 1–2
4. Energa Trefl Gdańsk II - 3, 0–3.

 

DRUGA LIGA SIATKARZY - WYNIKI MECZÓW

Polsat Sport, PZPS
Przejdź na Polsatsport.pl
AVIA SOLAR SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKIDRUGA LIGA SIATKÓWKAKPS PŁOCKPIERWSZA LIGA SIATKARZYPLS 1 LIGASIATKÓWKATREFL GDAŃSKWKS WIELUŃ
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Ceremonia medalowa po finale PLS 1.Ligi
Zobacz także

To oni zagrają w PlusLidze w przyszłym sezonie! Powrót stał się faktem

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 