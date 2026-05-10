Dwie nowe drużyny na zapleczu PlusLigi! Kto awansował?

Turniej finałowy drugiej ligi siatkarzy rozegrano w dniach 8-10 maja w Wieluniu. O awans do PLS 1. Ligi zagrały Avia Solar Sędziszów Małopolski, Energa Trefl II Gdańsk, KPS Płock oraz WKS Wieluń. Wydarzeniem był powrót na boisko legendy polskiej siatkówki - Mariusz Wlazły pojawił się w składzie drużyny z Gdańska i nawet wszedł na moment na boisko w pierwszym spotkaniu turnieju.





Mimo takiej pomocy, rezerwy Trefla nie zdołały wywalczyć awansu. Dwie drużyny, które zagrają na zapleczu PlusLigi poznaliśmy już w drugim dniu turnieju. Po dwa zwycięstwa zanotowały Avia Solar Sędziszów Małopolski (3:2 Trefl, 3:1 WKS) oraz KPS Płock (3:0 WKS, 3:2 Trefl) i stało się jasne, że zajmą dwie czołowe lokaty dające awans.

W niedzielnym starciu dwóch najlepszych ekip turnieju siatkarze z Sędziszowa Małopolskiego pokonali KPS 3:1. Drużyna z Gdańska zanotowała trzecią porażkę po tie-breaku, ulegając gospodarzom 2:3.

Wyniki turnieju o awans do PLS 1. Ligi:

2026-05-08: WKS Wieluń – KPS Płock 0:3 (22:25, 21:25, 19:25)

2026-05-08: Energa Trefl Gdańsk – Avia Solar Sędziszów Małopolski 2:3 (17:25, 26:24, 19:25, 25:23, 8:15)

2026-05-09: WKS Wieluń – Avia Solar Sędziszów Małopolski 1:3 (23:25, 19:25, 25:23, 23:25)

2026-05-09: Energa Trefl Gdańsk – KPS Płock 2:3 (25:21, 20:25, 25:16, 16:25, 8:15)

2026-05-10: KPS Płock – Avia Solar Sędziszów Małopolski 1:3 (23:25, 25:23, 18:25, 19:25)

2026-05-10: Energa Trefl Gdańsk – WKS Wieluń 2:3 (18:25, 25:23, 24:26, 25:20, 12:15).

Tabela turnieju o awans do 1 Ligi siatkarzy:

1. AVIA Solar Sędziszów Małopolski - 6 punktów, mecze 3–0 /awans

2. KPS Płock - 5, 2–1 /awans

3. WKS Wieluń - 4, 1–2

4. Energa Trefl Gdańsk II - 3, 0–3.

Polsat Sport, PZPS