El Clasico: Barcelona - Real Madryt. Relacja na żywo

Jeśli w niedzielę Barcelona, której piłkarzami są Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, nie przegra z Realem Madryt w 35. kolejce, będzie już pewna tytułu mistrza Hiszpanii.

Będzie to trzecie El Clasico w obecnym sezonie. W pierwszym ligowym Real zwyciężył 2:1, natomiast Barcelona wygrała 3:2 w finale Superpucharu Hiszpanii.

Katalończycy mają 88 punktów, a wicelider - 77. Nawet gdyby „Królewscy” odnieśli w ten weekend zwycięstwo i przedłużyli swoje szanse na mistrzostwo, i tak trudno spodziewać się, że kolejność na szczycie tabeli jeszcze się odwróci. Barcelonę czekają później jeszcze spotkania z Alaves, Betisem Sewilla oraz Valencią, a do tytułu wystarczą jej w sumie dwa punkty w tych trzech meczach. I to przy założeniu, że Real wygra z Oviedo, Sevillą i Athletic Bilbao.

Ostatnio atmosfera w szatni Królewskich nie jest najlepsza. Najpierw po jednym z treningów w tym tygodniu w serwisach społecznościowych musiał tłumaczyć się obrońca Alvaro Carreras, bo hiszpańskie media doniosły, że wdał się w przepychankę z Niemcem Antonio Ruedigerem. Carreras przeprosił za ten - jak go nazwał - jednorazowy, nieistotny incydent i zapewnił, że sprawa została już rozwiązana.

W czwartek głośno zrobiło się o kolejnej awanturze na treningu: Urugwajczyk Fede Valverde miał pobić się z Francuzem Aurelienem Tchouamenim i w efekcie doznać rozcięcia na głowie. Konieczna była wizyta w szpitalu, a kluczowy pomocnik Realu będzie musiał pauzować przez 10-14 dni, więc w El Clasico na pewno go zabraknie.

Valverde zapewnił na Instagramie, że wprawdzie poróżnił się z kolegą z drużyny, ale do bójki nie doszło, a zranił się przypadkowo, uderzając głową o stół. Klub jednak zapowiedział postępowanie dyscyplinarne wobec obu piłkarzy.

W ekipie Barcelony zabraknie Lamine'a Yamala, który skupia się na wyleczeniu kontuzji, aby z pełnią komfortu wziąć udział w mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku.

Początek El Clasico o godz. 21.

BS, PAP