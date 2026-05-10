Fatalny wypadek podczas meczu polskiej ligi. 18-latek walczy o życie
Podczas meczu Krajowej Ligi Żużlowej w Gnieźnie pomiędzy Ultrapur Omega a Śląskiem Świętochłowice doszło do groźnie wyglądającego wypadku z udziałem juniora gospodarzy Patryka Budniaka, który wyleciał poza bandę. Zawodnika przetransportowano do szpitala.
Do feralnego zdarzenia doszło w trakcie 12. biegu niedzielnego meczu. Na drugim wirażu pierwszego okrążenia żużlowiec gości Leon Szlegiel oraz Budniak szczepili się motocyklami. 18-letni zawodnik gnieźnieńskiego zespołu przeleciał przez bandę, uderzył w siatkę okalającą sektor kibiców gości i spadł na teren dawnego parkingu uderzając jeszcze w klubowy bus. Motor poleciał jeszcze kilkanaście metrów dalej.
Szlegiel miał nieco więcej szczęścia, bowiem upadł na tor, ale do parku maszyn wrócił w karetce.
Na stadion wezwano śmigłowiec LPR, który przetransportował Budniaka do szpitala.
Po tym wypadku sędzia zakończył zawody, które wygrał zespół Ultrapur Omega 43:23.