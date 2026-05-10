To już ostatni, piąty mecz, który zespoły z Zawiercia i Lublina stoczą w walce o mistrzostwo Polski. Bogdanka miała los w swoich rękach, prowadziła bowiem 2-1 w serii i na własnym parkiecie mogła rozstrzygnąć losy finału na swoją korzyść. Jurajscy Rycerze wspięli się jednak na wyżyny swoich umiejętności i w hali Globus triumfowali 3:1.

Po czwartym meczu zespół prowadzony przez Michała Winiarskiego studził jednak emocje.

- Na razie nic nie wygraliśmy. Skupiamy się na tym, żeby jeszcze trochę potrenować, zrobić siłownię, dobrze zjeść i mam nadzieję, że zagramy na swoim poziomie - powiedział atakujący Zawiercia, Bartłomiej Bołądź.

Nadziei na obronienie złota nie tracą również siatkarze z Lublina. Przypomnijmy, że w drużynie aktualnych mistrzów Polski znów gra powracający po niesłusznym zawieszeniu Mikołaj Sawicki.

- Cieszymy się siatkówką, gramy na fantazji. Co będzie, to będzie. Czy wygramy, czy przegramy, medal po takim sezonie z tyloma kontuzjami jest niesamowitym osiągnięciem - dodał przyjmujący lublinian.

W ubiegłym sezonie Bogdanka wygrała PlusLigę, w wielkim finale ograwszy Wartę Zawiercie 3-1.

