Finał Pucharu Polski: KGHM MKS Zagłębie Lubin - Krasoń MKS Piotrcovia. Relacja na żywo

Piłka ręczna

Piłkarki ręczne Krasoń MKS Piotrcovii Piotrków Tryb. pokonały w Elblągu miejscowy zespół Energa Start 32:27 (17:13) w drugim meczu półfinałowym Pucharu Polski. W niedzielnym spotkaniu decydującym o trofeum zmierzą się z KGHM MKS Zagłębie Lubin. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

W pierwszym półfinale KGHM MKS Zagłębie Lubin wygrało z PGE MKS El-Volt Lublin 26:20 (12:10).

 

Niedzielne spotkanie Piotrcovii, która dotąd nie ma w dorobku Pucharu Polski, z broniącym trofeum Zagłębiem rozpocznie się o godz. 15.

 

Elbląg po raz pierwszy w historii jest gospodarzem turnieju Final Four Pucharu Polski szczypiornistek. 

 

BS, PAP
