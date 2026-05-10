Gwiazdor mistrzów PlusLigi zaskoczył po meczu! "Miało być inaczej"

Aluron CMC Warta Zawiercie wygrała finałowe spotkanie 3:1, choć pierwszego seta to goście zwyciężyli 25:15.

- Nie wiem do końca, co się stało.... Cały czas rozmawialiśmy o tym, że musimy być spokojny, że musimy skupić się na prostych rzeczach, a Lublin zrobił nam taki odjazd... Musieliśmy przestać o tym myśleć i dać więcej sportowej agresji - stwierdził w rozmowie przed kamerami Polsatu Sport.

W kolejnych lepsi byli już gospodarze, którzy pierwszy raz w historii sięgnęli po mistrzostwo Polski.

- Bardzo się cieszymy, bo ciągle byliśmy pod presją. Mówiliśmy, ze Lublin miał swoje problemy i gdybyśmy nie wygrali, to czulibyśmy niedosyt - dodał.

Zanim Bieniek podniósł puchar za zwycięstwo w PlusLidze, zwrócił się do fanów. Następnie zaprosił na środek Jurija Gładyra. Co ciekawe, jego plan był nieco inny.

- Generalnie miało być inaczej... Miałem o nim wspomnieć, ale zapomniałem! Trema mnie zjadła, bo na co dzień nie występuję przed mikrofonem. Jurijowi kończy się kontrakt, to legenda tej ligi. Jest najbardziej utytułowanym obcokrajowcem w historii ligi. On wychodzi w wieku 41 lat i jest jednym z lepszych w tym meczu. Wielkie brawa dla niego, bo ma niesamowite zdrowie i charakter - zakończył.

