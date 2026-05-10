Gwiazdor Resovii zawiedzony po porażce. "Łatwo teraz powiedzieć coś, czego potem będzie się żałować"

Asseco Resovia Rzeszów przed rozpoczęciem sezonu 2025/26 zaliczana była do grona drużyn, które miały walczyć o czołowe miejsca w PlusLidze. Tak też było do końca, lecz finalnie siatkarzom z województwa podkarpackiego nie udało się sięgnąć po medal, plasując się na czwartej pozycji.

ZOBACZ TAKŻE: Tak ma wyglądać skład Asseco Resovii Rzeszów w sezonie 2026/2027

Lepszy w walce o brąz okazał się PGE Projekt Warszawa. Zawodnicy ze stolicy prowadzili w serii 2:0, a w trzecim spotkaniu mieli przewagę dwóch setów. Wtedy jednak pojawiła się iskierka nadziei w szeregach Resovii, która odwróciła losy meczu i doprowadziła do czwartego starcia, tym razem u siebie. Na Podpromiu podopieczni Massimo Bottiego zostali jednak sprowadzeni na ziemię. Projekt triumfował 3:0, pieczętując trzecią lokatę na koniec kampanii.

Niezadowolenie po czwartej potyczce w rozmowie z oficjalną stroną PlusLigi wyraził przyjmujący drużyny z Rzeszowa - Artur Szalpuk.

- Nie wiem, skąd taka mała liczba piłek do mnie. W pierwszym meczu pojawiły się skurcze mięśni, ale w czwartym meczu w 100 procentach gotowy do gry. Nie chcę też za dużo mówić, bo na niektóre rzeczy nie mam wpływu. Nie wiem co mam powiedzieć. Generalnie czuję się dobrze w ataku. Uważam, że to mój największy atut. Więcej nie będę mówił, bo w takich momentach łatwo jest powiedzieć coś, czego później będzie się żałować - powiedział.

Forma Resovii niemal przez cały sezon była zagadka. Zespół raz grał znakomicie, by następnie zdecydowanie obniżyć swój poziom. Tak było chociażby w decydującej o medalu batalii z Projektem.

- Gdy nadszedł ten czas na najważniejsze mecze, to pokazywaliśmy naszą gorszą stronę, co zdarzało się już wcześniej. Falowaliśmy przez cały sezon, ale naprawdę mieliśmy dobre momenty i graliśmy bardzo fajnie. Mam wrażenie, że w ostatnim czasie to wszystko zgubiliśmy. Nie zrealizowaliśmy żadnego celu - podsumował Szalpuk.

Do zakończenia tegorocznego sezonu PlusLigi pozostał już tylko jeden mecz. Już w niedzielę w piątym starciu wielkiego finału Aluron CMC Warta Zawiercie zmierzy się z Bogdanką LUK Lublin. Ta potyczka zadecyduje, do kogo powędruje tytuł mistrza Polski. Transmisja spotkania Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin w niedzielę 10 maja o godzinie 14:30 w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go.

jc, Polsat Sport