Haaland wywołał szaleństwo w USA. Tego nikt nie przewidział

Norwegowie będą mieli bazę w Greensboro w Północnej Karolinie i będą trenować na miejscowym stadionie uniwersyteckim UNCG Soccer Stadium, który ma pojemność 3,5 tysiąca osób.

Jedyny otwarty dla publiczności trening Norwegowie odbędą 10 czerwca. Chętni do zajęcia miejsc na trybunach mogą się rejestrować do 13 maja, a losowanie odbędzie się 22. maja.

- Jest to bez wątpienia efekt zainteresowania Erlingiem Haalandem, który w USA jest wyjątkowo popularny i ma status gwiazdy - skomentował kanał norweskiej telewizji TV2.

Koordynator reprezentacji Norwegii na MŚ Truls Daehlie wyjaśnił, że zgodnie z wymogami FIFA każda drużyna ma przeprowadzić przed rozpoczęciem turnieju i pierwszym swoim meczem jeden otwarty trening dla lokalnej publiczności.

- Sami jesteśmy zdziwieni ogromnym zainteresowaniem Norwegią w tym liczącym 300 tysięcy mieszkańców mieście i entuzjazmem jaki tu panuje z okazji przyjazdu naszej reprezentacji. Nazywają nas jedną z najlepszych drużyn świata, a otwarty trening rzadką i wyjątkową okazją obejrzenia naszych piłkarzy na żywo - powiedział Daehlie.

Dodał jednocześnie, że stadion w Greensboro jest znany norweskim działaczom ponieważ podczas ubiegłorocznych klubowych MŚ trenowali na nim piłkarze brazylijskiego Palmeiras – zdali Norwegom szczegółowe relacje na temat standardu obiektu. Ponoć byli tak zachwyceniu murawą, że identyczną położyli na własnym stadionie po powrocie do domu.

Norwegia spotka się w fazie grupowej 17. czerwca w Bostonie z Irakiem, 23. czerwca w New Jersey z Senegalem i 26. czerwca w Bostonie z Francją.

PAP