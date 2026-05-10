Historyczne zwycięstwo Legii. Kolejne zwycięstwo ekipy Papszuna

Legia do tej pory nie wygrała ligowego meczu w Niecieczy - jej bilans wynosił trzy porażki i remis. Za to Marek Papszun, gdy prowadził Raków Częstochowa, w siedmiu spotkaniach z Bruk-Betem odniósł komplet zwycięstw. Jak się okazało, ta pierwsza seria została przez warszawski zespół przełamana, a trenerska przedłużona.

Los gospodarzy w walce o utrzymanie został definitywnie przesądzony w poprzedniej kolejce po porażce 1:5 z Katowicach z GKS. Beniaminek żegna się z ekstraklasą.

W 7. minucie gospodarze byli bardzo bliscy objęcia prowadzenia. Kamil Zapolnik przechwycił podanie Rafała Augustyniaka do bramkarza i znalazł się sam przed Otto Hindrichem. Rumun jednak naprawił błąd kolegi i uratował swój zespół przed stratą gola.

Odpowiedź Legii była konkretniejsza. Kamil Piątkowski precyzyjnie dośrodkował z prawej strony, a Rafał Adamski głową skierował piłkę do bramki. To było czwarte trafienie napastnika Legii w tym sezonie.

W 30. minucie Adamski do gola mógł dołożyć asystę. Tym razem on uciekł obrońcom Bruk-Betu na prawym skrzydle, wyłożył piłkę Augustyniakowi, lecz ten źle w nią trafił i zmarnował znakomitą okazję. To była ostatnia składna, ofensywna akcja gości w tym spotkaniu.

Potem inicjatywę przejęli gospodarze, którzy nękali rywal dośrodkowaniami w pole karne. Najbliżej wyrównującego gola był Sergio Guerrero. Po jego strzale głową piłka odbiła się od słupka.

Tuż po wznowieniu gry po przerwie Maciej Ambrosiewicz znalazł się w sytuacji sam na sam z Hindrichem, ale ten znowu świetnie interweniował.

W 67. minucie znowu tylko dzięki Hindrichowi Legia nie straciła gola. Tym razem Rumun zatrzymał w sytuacji sam na sam Guerrero.

W drugiej części Legia ograniczyła się tylko do obrony prowadzenia, rzadko przekraczała z piłką połowę boiska. Gospodarze atakowali jednak chaotycznie i już nie wypracowali dobrej okazji bramkowej.

Legia dzięki historycznemu zwycięstwu w Niecieczy ma już 43 punkty, awansowała na ósme miejsce w tabeli i praktycznie zapewniła sobie utrzymanie.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Legia Warszawa 0:1 (0:1)

Bramka: Rafał Adamski 19.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Adrian Chovan - Miłosz Matysik (46. Radu Boboc), Arkadiusz Kasperkiewicz, Artem Putiwcew (87. Wojciech Jakubik) - Gabriel Isik, Maciej Ambrosiewicz (75. Andrzej Trubeha), Rafał Kurzawa, Sergio Guerrero, Damian Hilbrycht - Ivan Durdov, Kamil Zapolnik.

Legia Warszawa: Otto Hindrich – Kamil Piątkowski, Rafał Augustyniak, Radovan Pankov - Kacper Chodyna, Bartosz Kapustka, Juergen Elitim, Damian Szymański (78. Artur Jędrzejczyk), Patryk Kun – Jean Pierre-Nsame (61. Mileta Rajović, 78. Wojciech Urbański), Rafał Adamski (71. Ermal Krasniqi).

Żółte kartki: Gabriel Isik, Rafał Kurzawa - Damian Szymański.

Sędzia: Karol Arys (Szczecin). Widzów: 4 595.

PAP