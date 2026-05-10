Koszulka Maradony na sprzedaż. Cena wywoławcza? Zwala z nóg

Pfaff jest powszechnie uważany za jednego z najwybitniejszych belgijskich bramkarzy w historii. Grał w Bayernie Monachium przez sześć sezonów i przez wiele lat był pierwszym golkiperem reprezentacji Belgii. Na mistrzostwach świata w 1986 roku został wybrany bramkarzem turnieju.

W trakcie swojej kariery Pfaff zgromadził bogatą kolekcję pamiątek piłkarskich, w tym kultowe koszulki światowych gwiazd, takich jak Johan Cruyff i Michel Platini, a także kilka koszulek z Euro i mundialu. Kolekcja była prezentowana w tymczasowym muzeum w Beveren, które zamknięto latem ubiegłego roku.

W tej sytuacji były bramkarz zdecydował się sprzedać swoją kolekcję. Po krótkiej, publicznej wystawie na Stadionie Króla Baudouina w Brukseli, przedmioty zostały przetransportowane do paryskiego skarbca. Tamtejszy dom aukcyjny Millon wystawi je na sprzedaż 23 maja.

Głównym punktem licytacji jest koszulka noszona przez Diego Maradonę na MŚ w 1986 roku, zdobyta w ramach wymiany po półfinale Belgia - Argentyna. "Złoty Chłopiec" podpisał ją, gdy obaj panowie spotkali się w Paryżu w 2016 roku, tymi słowami: "Para el simpatico Jean Marie con todo mi carino" ("Dla sympatycznego Jean-Marie z całym szacunkiem").

Cena wywoławcza koszulki wynosi 350 000 euro. To znaczna obniżka w porównaniu z poprzednią próbą sprzedaży, kiedy licytacja rozpoczęła się od 640 000 euro, ale nie udało się znaleźć nabywcy.

- Zgromadziłem wspaniałą kolekcję w ciągu mojej kariery. Teraz, gdy muzeum jest zamknięte, byłoby szkoda, gdyby leżała gdzieś na strychu i zbierała kurz. Nie chcę zostawiać tej odpowiedzialności moim trzem córkom - 72-letni Pfaff wyjaśnił mediom przyczyny swojej decyzji.

jc, PAP