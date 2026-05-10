Siatkarska legenda wróci do ojczyzny! Prezes klubu potwierdził

Sokołow pierwsze kroki stawiał w rodzimym Marek Union-Ivkoni. W późniejszych latach bronił barw takich gigantów jak Itas Trentino, Halkbank Ankara, Cucine Lube Civitanova czy Zenit Kazań. Ostatnio - po raz drugi w karierze - grał w Halkbanku.

Ten rozdział można już jednak zaliczyć do przeszłości. Teraz 36-letni atakujący zasili bowiem szeregi Deya Volleyball. Informację o powrocie Sokołowa do Bułgarii potwierdził prezes Deya, Aleksander Madzhurov, w rozmowie z portalem 24chasa.bg.

"Tak, podpisaliśmy kontrakt z Ceco Sokołowem. Odniósł on wielki sukces za granicą i pragnie wrócić do rodziny w Bułgarii. Wybrał Burgas, wybrał Deyę i za to mu dziękujemy" - napisano na stronie.

Dla Sokołowa będzie to powrót do ojczyzny po prawie 18 latach. Ostatni raz w rodzimej lidze występował w sezonie 2008/2009.

36-latek to żywa legenda siatkówki. To trzykrotny zwycięzca Ligi Mistrzów i Klubowych Mistrzostw Świata, a także multimedalista ligi włoskiej, tureckiej i rosyjskiej. Wielokrotnie był również wybierany MVP wielkich imprez.

Sokołow to również jedna z najważniejszych postaci w historii reprezentacji Bułgarii. Występował w niej od 2007 do 2023 roku. Największym sukcesem z drużyną narodową było wywalczenie brązowego medalu mistrzostw Europy 2009.

