Malwina Smarzek nie dołączy do reprezentacji Polski! Jest oficjalny komunikat

"Powołana do kadry reprezentacji Polski Malwina Smarzek z ważnych powodów osobistych niestety nie będzie mogła dołączyć do ekipy przygotowującej się do tegorocznej Ligi Narodów. Reprezentacja wraz ze sztabem kontynuują pracę na zgrupowaniu w Wałczu, a my mamy nadzieję, że z Malwiną spotkamy się niebawem na boisku" – poinformował w komunikacie PZPS.

Reprezentacja Polski siatkarek przygotowania do sezonu rozpoczęła 4 maja. Pierwszy turniej Ligi Narodów Polki rozpoczną w Nankin 3 czerwca. W fazie interkontynentalnej zagrają jeszcze na turniejach w Tajlandii oraz Japonii.

Przed startem w VNL 2026 zagrają w mocno obsadzonym turnieju towarzyskim w Genui, który odbędzie się w dniach 22-24 maja. Oprócz Polek zagrają w nim Serbia, Włochy oraz Turcja.

Skład reprezentacji Polski siatkarek na 2026 rok:



