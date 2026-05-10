Malwina Smarzek nie dołączy do reprezentacji Polski! Jest oficjalny komunikat
Jak poinformował Polski Związek Piłki Siatkowej, Malwina Smarzek z powodów osobistych nie będzie mogła dołączyć do reprezentacji Polski przygotowującej się do tegorocznej Ligi Narodów. Polskie siatkarki zmagania w VNL 2026 rozpoczną 3 czerwca w Nankin.
"Powołana do kadry reprezentacji Polski Malwina Smarzek z ważnych powodów osobistych niestety nie będzie mogła dołączyć do ekipy przygotowującej się do tegorocznej Ligi Narodów. Reprezentacja wraz ze sztabem kontynuują pracę na zgrupowaniu w Wałczu, a my mamy nadzieję, że z Malwiną spotkamy się niebawem na boisku" – poinformował w komunikacie PZPS.
Reprezentacja Polski siatkarek przygotowania do sezonu rozpoczęła 4 maja. Pierwszy turniej Ligi Narodów Polki rozpoczną w Nankin 3 czerwca. W fazie interkontynentalnej zagrają jeszcze na turniejach w Tajlandii oraz Japonii.
Przed startem w VNL 2026 zagrają w mocno obsadzonym turnieju towarzyskim w Genui, który odbędzie się w dniach 22-24 maja. Oprócz Polek zagrają w nim Serbia, Włochy oraz Turcja.
Skład reprezentacji Polski siatkarek na 2026 rok: