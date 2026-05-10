Mbappe poza kadrą Realu Madryt na El Clasico!

Mbappe doznał kontuzji uda 24 kwietnia w spotkaniu z Realem Betis, które zakończyło się remisem 1:1 i od tego czasu przechodził rehabilitację.

Jego brak na liście zawodników powołanych na niedzielny mecz stanowi poważny problem dla Realu, który musi to spotkanie wygrać, aby Barcelona z Robertem Lewandowskim już 10 maja nie świętowała zdobycia tytułu.

W trwającym sezonie Mbappe rozegrał 41 meczów, w których zdobył 41 bramek i zanotował sześć asyst.

Będzie to trzecie El Clasico w obecnym sezonie. W pierwszym ligowym Real zwyciężył 2:1, natomiast Barcelona wygrała 3:2 w finale Superpucharu Hiszpanii.

Katalończycy mają 88 punktów, a wicelider - 77. Nawet gdyby "Królewscy" odnieśli w ten weekend zwycięstwo i przedłużyli swoje szanse na mistrzostwo, i tak trudno spodziewać się, że kolejność na szczycie tabeli jeszcze się odwróci. Barcelonę czekają później jeszcze spotkania z Alaves, Realem Betis oraz Valencią, a do tytułu wystarczą jej w sumie dwa punkty w tych trzech meczach. I to przy założeniu, że Real wygra z Oviedo, Sevillą i Athletic Bilbao.

Natomiast w ekipie Barcelony zabraknie Lamine'a Yamala, który skupia się na wyleczeniu kontuzji, aby z pełnią komfortu wziąć udział w mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku.

FC Barcelona - Real Madryt. Gdzie obejrzeć El Clasico?

Transmisja meczu FC Barcelona - Real Madryt w niedzielę 10 maja od godz. 20:55 w Eleven Sports 1. Przedmeczowe studio od godz. 19:30.

jc, PAP