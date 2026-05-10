Największy sukces Polki od 10 lat!

W ćwiczeniach wolnych Marta Pihan-Kulesza zajęła piąte miejsce, a siódmą lokatę wywalczyła Maria Drobniak.

- Jestem niesamowicie szczęśliwa i wzruszona. Wiele lat ciężkiej pracy wreszcie doprowadziło mnie na szczyt podium na tak ważnych i prestiżowych zawodach. Teraz liczę, że w miarę szybko uda mi się powtórzyć taki rezultat. Bardzo cieszy mnie również kwalifikacja na Mistrzostwa Europy. Dziękuję Trenerowi Mariuszowi oraz Marcie Pihan-Kuleszy za ogromne wsparcie w ten weekend, a także Pani Prezes Małgorzacie Solarz-Kulbickiej i całej klubowej ekipie TS Wisła za pozytywną energię na co dzień – skomentowała swój sukces niespełna 18-letnia Maria Drobniak.

- Jestem bardzo dumny z wyników naszych zawodniczek. Nie ukrywam, że w tak wymagającym sporcie wyrobiona renoma i nazwisko często są przepustką do światowej czołówki. O ile Marta od lat posiada uznaną pozycję na arenie międzynarodowej, to Maria właśnie dziś pokazała światu, na co naprawdę ją stać. Odegrany na międzynarodowej arenie Mazurek Dąbrowskiego to spełnienie marzeń zarówno zawodniczych, jak i trenerskich. Musimy ciężko pracować i wierzyć, że wielkie sukcesy mogą stać się częścią historii polskiej gimnastyki. Otwarcie drzwi do sukcesu będzie sprzyjało rozwojowi całego środowiska i sprawi, że wszyscy uwierzą, iż sukces gimnastyczny w Polsce jest możliwy. Pokazali to nasi wspaniali poprzednicy, między innymi Prezes Leszek Blanik – teraz przyszła kolej na nas. Dziękuję zawodniczkom oraz wszystkim osobom wspierającym nasze działania. To bardzo szczęśliwa i wzruszająca chwila – powiedział trener Kadry Narodowej Mariusz Kulbicki.

Złoty medal Pucharu Świata to najlepszy wynik od 2016 roku, kiedy w Cottbus w ćwiczeniach na równoważni na najwyższym stopniu podium stanęła Katarzyna Jurkowska.

