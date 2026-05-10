Od YMCA do Aluronu. Mistrzowie Polski w siatkówce

Rozgrywki najlepszych polskich drużyn w męskiej siatkówce rozpoczęły się w 1929 roku, a tytuł zdobył wówczas zespół YMCA Łódź. Ligowa rywalizacja zainaugurowana została w 1953 roku, kiedy w ekstraklasie grało osiem drużyn. Nazywało się to wówczas "klasa wydzielona o Puchar GKKF". Termin "pierwsza liga" pojawił się w 1957 roku. W latach 1999-2000 najwyższa klasa rozgrywkowa nosiła nazwę "I liga seria A".

Zobacz także: Od AZS Warszawa do PGE Budowlanych Łódź. Mistrzynie Polski w siatkówce

W 2000 roku założono Profesjonalną Ligę Piłki Siatkowej SA. To wydarzenie dało początek profesjonalnej lidze siatkarskiej w Polsce. Od 2008 roku ekstraklasa siatkarzy nosi nazwę PlusLiga.

W klasyfikacji wszech czasów liderem pozostaje AZS AWF Warszawa z 14 złotymi medalami na koncie. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i Skra Bełchatów wywalczyły po dziewięć tytułów.

Mistrzowie Polski w siatkówce. Który klub zdobył najwięcej złotych medali? Zobacz galerię

Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie sięgnęli po mistrzostwo Polski po raz pierwszy w historii. Klub awansował do PlusLigi w 2017 roku. W swej medalowej kolekcji Jurajscy Rycerze mają jeszcze dwa srebrne (2024, 2025) oraz brązowy medal (2022).

Mistrzowie Polski w siatkówce mężczyzn:

1929 – YMCA Łódź

1930 – AZS Warszawa

1931 – ŁKS Łódź

1932 – ŁKS Łódź

1933 – Cracovia

1934 – AZS Warszawa

1935 – AZS Warszawa

1936 – AZS Warszawa

1937 – Polonia Warszawa

1938 – AZS Wilno

1939 – Sokół Lwów

1946 – Społem Warszawa

1947 – AZS Warszawa

1948 – AZS Wrocław

1949 – AZS Warszawa

1950 – AZS Wrocław

1952 – AZS AWF Warszawa

1953 – AZS AWF Warszawa

1954 – AZS AWF Warszawa

1955 – AZS AWF Warszawa

1956 – AZS AWF Warszawa

1957 – AZS AWF Warszawa

1958 – AZS AWF Warszawa

1959 – AZS AWF Warszawa

1960 – AZS AWF Warszawa

1961 – AZS AWF Warszawa

1962 – Legia Warszawa

1963 – AZS AWF Warszawa

1964 – Legia Warszawa

1965 – AZS AWF Warszawa

1966 – AZS AWF Warszawa

1967 – Legia Warszawa

1968 – AZS AWF Warszawa

1969 – Legia Warszawa

1970 – Legia Warszawa

1971 – Resovia

1972 – Resovia

1973 – AZS Olsztyn

1974 – Resovia

1975 – Resovia

1976 – AZS Olsztyn

1977 – Płomień Milowice

1978 – AZS Olsztyn

1979 – Płomień Milowice

1980 – Gwardia Wrocław

1981 – Gwardia Wrocław

1982 – Gwardia Wrocław

1983 – Legia Warszawa

1984 – Legia Warszawa

1985 – Stal Stocznia Szczecin

1986 – Legia Warszawa

1987 – Stal Stocznia Szczecin

1988 – Hutnik Kraków

1989 – Hutnik Kraków

1990 – AZS Częstochowa

1991 – AZS Olsztyn

1992 – AZS Olsztyn

1993 – AZS Częstochowa

1994 – AZS Częstochowa

1995 – AZS Częstochowa

1996 – Kazimierz Płomień Sosnowiec

1997 – Yawal AZS Częstochowa

1998 – Mostostal Azoty Kędzierzyn-Koźle

1999 – Yawal Jurajska AZS Częstochowa

2000 – Mostostal Azoty Kędzierzyn-Koźle

2001 – Mostostal Azoty Kędzierzyn-Koźle

2002 – Mostostal Azoty Kędzierzyn-Koźle

2003 – Mostostal Azoty Kędzierzyn-Koźle

2004 – Ivett Jastrzębie Borynia

2005 – Skra Bełchatów

2006 – BOT Skra Bełchatów

2007 – BOT Skra Bełchatów

2008 – PGE Skra Bełchatów

2009 – PGE Skra Bełchatów

2010 – PGE Skra Bełchatów

2011 – PGE Skra Bełchatów

2012 – Asseco Resovia

2013 – Asseco Resovia

2014 – PGE Skra Bełchatów

2015 – Asseco Resovia

2016 – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

2017 – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

2018 – PGE Skra Bełchatów

2019 – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

2021 – Jastrzębski Węgiel

2022 – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

2023 – Jastrzębski Węgiel

2024 – Jastrzębski Węgiel

2025 – Bogdanka LUK Lublin

2026 – Aluron CMC Warta Zawiercie.

WYNIKI MECZÓW PLUSLIGI

RM, Polsat Sport, PAP