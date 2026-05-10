Od YMCA do Aluronu. Mistrzowie Polski w siatkówce
Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie po raz pierwszy w historii zostali mistrzami Polski. Wygrali finałową rywalizację play-off PlusLigi Bogdanką LUK Lublin 3-2. Które drużyny wywalczyły mistrzostwo Polski w siatkówce w poprzednich latach?
Rozgrywki najlepszych polskich drużyn w męskiej siatkówce rozpoczęły się w 1929 roku, a tytuł zdobył wówczas zespół YMCA Łódź. Ligowa rywalizacja zainaugurowana została w 1953 roku, kiedy w ekstraklasie grało osiem drużyn. Nazywało się to wówczas "klasa wydzielona o Puchar GKKF". Termin "pierwsza liga" pojawił się w 1957 roku. W latach 1999-2000 najwyższa klasa rozgrywkowa nosiła nazwę "I liga seria A".
W 2000 roku założono Profesjonalną Ligę Piłki Siatkowej SA. To wydarzenie dało początek profesjonalnej lidze siatkarskiej w Polsce. Od 2008 roku ekstraklasa siatkarzy nosi nazwę PlusLiga.
W klasyfikacji wszech czasów liderem pozostaje AZS AWF Warszawa z 14 złotymi medalami na koncie. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i Skra Bełchatów wywalczyły po dziewięć tytułów.
Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie sięgnęli po mistrzostwo Polski po raz pierwszy w historii. Klub awansował do PlusLigi w 2017 roku. W swej medalowej kolekcji Jurajscy Rycerze mają jeszcze dwa srebrne (2024, 2025) oraz brązowy medal (2022).
Mistrzowie Polski w siatkówce mężczyzn:
1929 – YMCA Łódź
1930 – AZS Warszawa
1931 – ŁKS Łódź
1932 – ŁKS Łódź
1933 – Cracovia
1934 – AZS Warszawa
1935 – AZS Warszawa
1936 – AZS Warszawa
1937 – Polonia Warszawa
1938 – AZS Wilno
1939 – Sokół Lwów
1946 – Społem Warszawa
1947 – AZS Warszawa
1948 – AZS Wrocław
1949 – AZS Warszawa
1950 – AZS Wrocław
1952 – AZS AWF Warszawa
1953 – AZS AWF Warszawa
1954 – AZS AWF Warszawa
1955 – AZS AWF Warszawa
1956 – AZS AWF Warszawa
1957 – AZS AWF Warszawa
1958 – AZS AWF Warszawa
1959 – AZS AWF Warszawa
1960 – AZS AWF Warszawa
1961 – AZS AWF Warszawa
1962 – Legia Warszawa
1963 – AZS AWF Warszawa
1964 – Legia Warszawa
1965 – AZS AWF Warszawa
1966 – AZS AWF Warszawa
1967 – Legia Warszawa
1968 – AZS AWF Warszawa
1969 – Legia Warszawa
1970 – Legia Warszawa
1971 – Resovia
1972 – Resovia
1973 – AZS Olsztyn
1974 – Resovia
1975 – Resovia
1976 – AZS Olsztyn
1977 – Płomień Milowice
1978 – AZS Olsztyn
1979 – Płomień Milowice
1980 – Gwardia Wrocław
1981 – Gwardia Wrocław
1982 – Gwardia Wrocław
1983 – Legia Warszawa
1984 – Legia Warszawa
1985 – Stal Stocznia Szczecin
1986 – Legia Warszawa
1987 – Stal Stocznia Szczecin
1988 – Hutnik Kraków
1989 – Hutnik Kraków
1990 – AZS Częstochowa
1991 – AZS Olsztyn
1992 – AZS Olsztyn
1993 – AZS Częstochowa
1994 – AZS Częstochowa
1995 – AZS Częstochowa
1996 – Kazimierz Płomień Sosnowiec
1997 – Yawal AZS Częstochowa
1998 – Mostostal Azoty Kędzierzyn-Koźle
1999 – Yawal Jurajska AZS Częstochowa
2000 – Mostostal Azoty Kędzierzyn-Koźle
2001 – Mostostal Azoty Kędzierzyn-Koźle
2002 – Mostostal Azoty Kędzierzyn-Koźle
2003 – Mostostal Azoty Kędzierzyn-Koźle
2004 – Ivett Jastrzębie Borynia
2005 – Skra Bełchatów
2006 – BOT Skra Bełchatów
2007 – BOT Skra Bełchatów
2008 – PGE Skra Bełchatów
2009 – PGE Skra Bełchatów
2010 – PGE Skra Bełchatów
2011 – PGE Skra Bełchatów
2012 – Asseco Resovia
2013 – Asseco Resovia
2014 – PGE Skra Bełchatów
2015 – Asseco Resovia
2016 – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
2017 – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
2018 – PGE Skra Bełchatów
2019 – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
2021 – Jastrzębski Węgiel
2022 – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
2026 – Aluron CMC Warta Zawiercie.
