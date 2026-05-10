Odchodzi z Resovii i szczerze wyznaje. Czas w Polsce znacząco na niego wpłynął

Już wiemy, że w przyszłym sezonie na plusligowych parkietach nie zobaczymy Erika Shojiego. Amerykański libero oznajmił na Instagramie, że odchodzi z Asseco Resovii Rzeszów. "Dziękuję Polsko. Pięć sezonów tutaj, czuję wielką wdzięczność" - napisał.

Następnie udzielił wywiadu oficjalnej stronie PlusLigi. Przyznał, że czas spędzony w naszym kraju znacząco na niego wpłynął.

- Pięć lat w Polsce zmieniło moją karierę. Udało mi się zdobyć kilka naprawdę fajnych tytułów, poznać mnóstwo świetnych ludzi i poprawić swoją grę w siatkówkę, co moim zdaniem jest ważne. Byłem w stanie podnieść swój poziom sportowy i cieszę się, że jestem zawodnikiem, który gra stabilnie - wyjaśnił.

Oprócz Asseco Resovii Rzeszów, Shoji w latach 2021-2025 reprezentował ZAKS-ę Kędzierzyn-Koźle. Łącznie w polskich zespołach wystąpił w 220 meczach, z czego 164 to starcia w PlusLidze.

Do największych sukcesów amerykańskiego libero w barwach naszych ekip należą dwa triumfy w Lidze Mistrzów, po które sięgnął razem z ZAKS-ą. Z drużyną z Kędzierzyna-Koźla zdobył także mistrzostwo Polski oraz Puchar i Superpuchar kraju.

