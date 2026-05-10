Pięć meczów! Zobacz, w jakim stylu Aluron CMC Warta sięgnęła po pierwsze złoto PlusLigi (WIDEO)

Rok wcześniej w finałowej batalii też spotkały się te zespoły. Wtedy górą byli Lublinianie, wygrywając ją 3-1 i zdobywając swój pierwszy tytuł mistrzowski.

Zobacz także: Liga Mistrzów siatkarzy 2026. Turniej finałowy. Gdzie oglądać mecze?

Decydujący o tegorocznym mistrzostwie mecz został rozegrany w Sosnowcu, gdzie „Jurajscy Rycerze” podejmowali rywali w fazie play off.

Pierwszy set był wyrównany do stanu 10:10. Potem goście, przy zagrywce Wilfredo Leona, zdobyli sześć punktów z rzędu. Rywale się po tych ciosach nie podnieśli. Zdołali ugrać w tej części tylko 15 „oczek”.

Zawiercianie w drugiej partii prowadzili 12:9, ale sytuacja szybko się zmieniała, bo po chwili musieli odrabiać dwupunktową stratę. Końcówka należała już bezdyskusyjnie do gospodarzy. Seta skończył potężną zagrywką Jurij Gladyr.

„Jurajska Armia” poszła za ciosem po zmianie stron. Zawodnikom trenera Winiarskiego udawało się prawie wszystko, przeciwnikom – niemal nic. Obrońcy tytułu mieli problem w przyjęciu, nie robili krzywdy Zawiercianom zagrywką. Aluron CMC prowadził 7:2, 16:8, 20:10 i ostatecznie wygrał do 14.

Kibice obejrzeli w czwartej odsłonie mnóstwo walki o piłkę przy siatce, nie było kalkulacji z obu stron. Gospodarze chcieli skończyć mecz, goście – doprowadzić do tie-breaka. Lepsi okazali się Zawiercianie. Po zablokowaniu Wilfredo Leona mogli - po 118 minutach - świętować pierwszy tytuł mistrzowski.

Dla Lublinian sezon klubowy się w niedzielę skończył, zespół z Zawiercia ma przed sobą jeszcze Final Four Ligi Mistrzów, który 16-17 maja zostanie rozegrany w Turynie. Ich półfinałowym rywalem będzie turecki Ziraat Bankkart Ankara. Drugą parę tworzą PGE Projekt Warszawa i włoski Sir Sicoma Monini Perugia.

W załączonych materiałach wideo skróty wszystkich meczów finałowych PlusLigi w sezonie 2025/2026.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

BS, PAP