PKO BP Ekstraklasa: Piast Gliwice - GKS Katowice. Relacja na żywo

Trener piłkarzy Piasta Gliwice Daniel Myśliwiec przyznał przed niedzielnym meczem ekstraklasy z GKS Katowice, że drużynę gości nie jest łatwo zatrzymać. – Mamy na to pomysł, jesteśmy przygotowani, dopieszczamy szczegóły – powiedział trener Gliwiczan.
Piast w poprzedniej kolejce zremisował na wyjeździe z kielecką Koroną 1:1, Katowiczanie u siebie rozgromili Bruk-Bet Termalicę Nieciecza 5:1, pieczętując spadek ekipy gości z ekstraklasy.
Listopadowe spotkanie gliwickiego zespołu w Katowicach skończyło się wygraną gości 3:1. To było pierwsze ligowe zwycięstwo Piasta pod kierunkiem Myśliwca, który pod koniec października zastąpił Szweda Maxa Moeldera.
- Wtedy to była potyczka drużyn skazywanych na spadek. Teraz zespół walczący co najmniej o medal zagra z Piastem, który, gdyby nie jakieś wpadki, mógłby zdecydowanie „zamieszać” na górze tabeli. Nam brakuje jednej wygranej do osiągnięcia kluczowego celu (na rundę), czyli wygrania siedmiu spotkań – stwierdził szkoleniowiec.
Zwrócił uwagę na to, że w zespole GKS gole zdobywają często piłkarze defensywni i na to Piast musi być gotowy.
Zimą z Piasta do GKS przeniósł się dynamiczny skrzydłowy Erik Jirka, ale – zdaniem Myśliwca – nie może podpowiedzieć niczego trenerowi Katowiczan.
- Myślę, że Rafał Górak wie o mnie zdecydowanie więcej niż Erik, z którym miałem przyjemność pracować w zasadzie trzy miesiące – powiedział.
W końcówce spotkania Piasta w Kielcach doszło do kontrowersji, bowiem sędzia - dopatrując się faulu - przerwał dobrze zapowiadajacą się kontrę Korony, czym wyprowadził z równowagi jej szkoleniowca Jacka Zielińskiego, ukaranego czerwoną kartką.
- Być może „challenge” dla trenerów wytrąciłby z rąk przekonanie, że ktoś jest krzywdzony przez sędziów. Gdyby arbiter nie zagwizdał, nasi zawodnicy też by się nie zatrzymali. Rozumiem nerwy, aferę w tej sytuacji. Jestem za tym, żeby było jak najbardziej uczciwie, sprawiedliwie. Jeśli to rozwiązanie miałoby pomóc, żeby każdy nabrał poczucia, że jest sprawiedliwie, to być może jest to jakiś sposób – stwierdził, pytany o możliwość wprowadzenia „challenge” na wzór na przykład siatkówki.
Nie ukrywał, że cieszy go mobilizacja kibiców przed derbowym meczem.
- Liczę że doczekamy, by w tym sezonie zagrać u siebie przy pełnych trybunach – zakończył.
Piast przed 32. kolejką zajmuje 10. miejsce mając 40 punktów, GKS jest trzeci - 47.
Początek niedzielnego meczu w Gliwicach o godz. 12.15.