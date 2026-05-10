PKO BP Ekstraklasa: Piast Gliwice - GKS Katowice. Relacja na żywo

Trener piłkarzy Piasta Gliwice Daniel Myśliwiec przyznał przed niedzielnym meczem ekstraklasy z GKS Katowice, że drużynę gości nie jest łatwo zatrzymać. – Mamy na to pomysł, jesteśmy przygotowani, dopieszczamy szczegóły – powiedział trener Gliwiczan.

Piast w poprzedniej kolejce zremisował na wyjeździe z kielecką Koroną 1:1, Katowiczanie u siebie rozgromili Bruk-Bet Termalicę Nieciecza 5:1, pieczętując spadek ekipy gości z ekstraklasy.

Listopadowe spotkanie gliwickiego zespołu w Katowicach skończyło się wygraną gości 3:1. To było pierwsze ligowe zwycięstwo Piasta pod kierunkiem Myśliwca, który pod koniec października zastąpił Szweda Maxa Moeldera.

- Wtedy to była potyczka drużyn skazywanych na spadek. Teraz zespół walczący co najmniej o medal zagra z Piastem, który, gdyby nie jakieś wpadki, mógłby zdecydowanie „zamieszać” na górze tabeli. Nam brakuje jednej wygranej do osiągnięcia kluczowego celu (na rundę), czyli wygrania siedmiu spotkań – stwierdził szkoleniowiec.

Zwrócił uwagę na to, że w zespole GKS gole zdobywają często piłkarze defensywni i na to Piast musi być gotowy.

Zimą z Piasta do GKS przeniósł się dynamiczny skrzydłowy Erik Jirka, ale – zdaniem Myśliwca – nie może podpowiedzieć niczego trenerowi Katowiczan.

- Myślę, że Rafał Górak wie o mnie zdecydowanie więcej niż Erik, z którym miałem przyjemność pracować w zasadzie trzy miesiące – powiedział.

W końcówce spotkania Piasta w Kielcach doszło do kontrowersji, bowiem sędzia - dopatrując się faulu - przerwał dobrze zapowiadajacą się kontrę Korony, czym wyprowadził z równowagi jej szkoleniowca Jacka Zielińskiego, ukaranego czerwoną kartką.

- Być może „challenge” dla trenerów wytrąciłby z rąk przekonanie, że ktoś jest krzywdzony przez sędziów. Gdyby arbiter nie zagwizdał, nasi zawodnicy też by się nie zatrzymali. Rozumiem nerwy, aferę w tej sytuacji. Jestem za tym, żeby było jak najbardziej uczciwie, sprawiedliwie. Jeśli to rozwiązanie miałoby pomóc, żeby każdy nabrał poczucia, że jest sprawiedliwie, to być może jest to jakiś sposób – stwierdził, pytany o możliwość wprowadzenia „challenge” na wzór na przykład siatkówki.

Nie ukrywał, że cieszy go mobilizacja kibiców przed derbowym meczem.

- Liczę że doczekamy, by w tym sezonie zagrać u siebie przy pełnych trybunach – zakończył.

Piast przed 32. kolejką zajmuje 10. miejsce mając 40 punktów, GKS jest trzeci - 47.

Początek niedzielnego meczu w Gliwicach o godz. 12.15. Relacja live i wynik na żywo.

BS, PAP