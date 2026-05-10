PKO BP Ekstraklasa: Wisła Płock - Motor Lublin. Relacja na żywo

Płocczanie są pewni, że kolejny sezon spędzą w ekstraklasie. Nie oznacza to, że nie zamierzają walczyć o komplet punktów. Łatwo nie będzie, zwłaszcza że mecz w rundzie jesiennej, w której rywale strzelali bramki, nieuznane przez VAR, nie wykorzystali rzutu karnego, zakończył się remisem 1:1. Do dziś rywale pamiętają Wiśle, że stracili wtedy dwa punkty.

Motor nie wygrał meczu od pięciu kolejek, Wisła przegrała dwa ostatnie pojedynki.

- W zespole Motoru jest bardzo dużo powtarzalnych zachowań. Na pewno jest to drużyna bardzo agresywna, nastawiona na dużą intensywność w grze. Ma ciekawe indywidualności w ataku, więc czeka nas, myślę, ciekawe widowisko. Jeden i drugi zespół będzie na siebie dobrze przygotowany, bo graliśmy ze sobą już nie raz. Będzie to spotkanie dwóch zespołów dobrze przygotowanych i ten, kto będzie bardziej skuteczny w swoich działaniach, ten będzie się cieszył po meczu – opisał drużynę przeciwników Misiura.

W zespole Wisły będzie pauzował za czwartą żółtą kartkę otrzymaną w meczu z Pogonią w Szczecinie bramkarz Rafał Leszczyński. Zawodnik wystąpił we wszystkich dotychczas rozegranych spotkaniach od pierwszej do ostatniej minuty. Nie da się ukryć, ze będzie to poważne osłabienie zespołu.

Kto zastąpi doświadczonego bramkarza?

- Wybiorę między Jakubem Burkiem a Stasiem Pruszkowskim. Obaj trenują i obaj czekają na szansę debiutu w ekstraklasie. To są piękne momenty, bo ja sam sobie przypominam swój debiut w najwyższej klasie rozgrywkowej. Rafał kiedyś też miał ten swój pierwszy moment i teraz kibicuje kolegom. Trzymam kciuki - powiedział.

Trener zapewnia, że bez względu na to, który bramkarz stanie w tym meczu między słupkami, to będzie dla niego fantastyczny moment, który zapamiętają do końca życia.

- I to bez względu na to, czy będą bardzo dobre interwencje, czy dobry wynik. Najważniejsze jest to, żeby mecz wygrać. Mamy 31 zawodników w kadrze i tych 31 zawodników, czy grają, czy nie grają, czy grają mało, czy dużo, to cały czas są w procesie treningowym. Po to trenują, żeby w takich momentach dostać szansę i być na nią przygotowanym – podkreślił szkoleniowiec Wisły.

Brak Leszczyńskiego, to niejedyny problem kadrowy trenera Misiury.

- Niestety nie możemy się spodziewać większej dostępności zawodników niż to miało miejsce w meczu z Pogonią w Szczecinie. Mieliśmy dziś przez moment w treningu Saida Hamulica i Ibana Salvadora, ale nie spodziewałbym się, że będziemy dysponowali oprócz tych, co za kartki pauzowali, jakąś szerszą kadrę, niż to miało miejsce w poprzednim meczu - poinformował.

Najprawdopodobniej w składzie nie pojawi się także Jorge Jimenez.

- Jest to kontynuacja urazu, problem w procesie leczenia wzrostu kości, ale nie czuję się do końca kompetentny, żeby no to pytanie odpowiedzieć. Jest pod opieką fizjoterapeutów, ale nie mamy jednoznacznej diagnozy – powiedział Misiura.

Niedzielny mecz Wisła - Motor rozpocznie się o godz. 14.45.

