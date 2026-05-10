Play-off dla MKS! Dąbrowianie lepsi od Anwilu

Spotkanie od początku było zacięte, chociaż głównie po akcjach Tylera Wahla to gospodarze uciekali na cztery punkty. Dość szybko do remisu doprowadzał jednak Martin Peterka, a po chwili prowadzenie Dąbrowianom dawał Dale Bonner. Po rzutach wolnych Jakuba Musiała byli już lepsi nawet o sześć punktów. Po 10 minutach było 22:28.

Drugą kwartę Włocławianie rozpoczęli od seri 8:0 i po trójce Wahla wychodzili już na prowadzenie. Później sytuację znowu zmieniali Bonner oraz Peterka. Sprawy w swoje ręce brali jednak Shaq Buchanan oraz AJ Slaughter. Teraz Anwil przejął inicjatywę, zanotował kolejną serię - tym razem 11:0 - rzuty wolne Wahla ustaliły wynik na 48:39 na koniec pierwszej połowy.

Po przerwie różnica na korzyść zespołu trenera Ronena Ginzburga rosła nawet do 11 punktów dzięki Elvarowi Fridrikssonowi i Mate Vuciciowi. Teraz przyjezdni mieli zdecydowanie większe problemy, aby wrócić do gry. Starali się to jednak zmieniać Justin Gray oraz Dale Bonner. Po 30 minutach było więc już tylko 69:62.

Zaraz na początku czwartej kwarty Marcin Piechowicz i Martin Peterka zbliżali zespół trenera Artura Gronka na zaledwie punkt! Fridriksson tylko na chwilę dawał trochę spokoju gospodarzom. Po trójce Jakuba Musiała to Dąbrowianie byli na prowadzeniu! Na około półtorej minuty przed końcem po rzucie wolnym Luthera Muhammada goście mieli cztery punkty przewagi. Amerykanin po chwili dołożył kolejny rzut. Straty zmniejszył jeszcze AJ Slaughter, ale nie zdołał doprowadzić do dogrywki. MKS wygrał 87:84 i dzięki temu zagra w play-off z Legią Warszawa.

Najlepszym zawodnikiem gości był Martin Peterka z 18 punktami i 10 zbiórkami. W ekipie gospodarzy wyróżniał się Tyler Wahl z 20 punktami, 7 zbiórkami i 4 asystami.

Anwil Włocławek - MKS Dąbrowa Górnicza 84:87 (22:28, 26:11, 21:23, 15:25)

Anwil Włocławek: Tyler Wahl 20, Shaq Buchanan 17, Elvar Fridriksson 14, A.J. Slaughter 12, Mate Vucić 11, Ife Ajayi 6, Kacper Borowski 3, Michał Kołodziej 1, Bartosz Łazarski 0, Trevon Allen 0

MKS Dąbrowa Górnicza: Martin Peterka 18, Luther Muhammad 13, Roland Curry 11, Dale Bonner 9, Jakub Musiał 9, Justin Gray 8, Marcin Piechowicz 7, Adrian Bogucki 6, E.J. Montgomery 4, Jakub Wojdała 2, Aleksander Załucki 0

