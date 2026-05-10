PlusLiga 2026: Końcowa klasyfikacja

W obecnym sezonie PlusLigi rywalizowało czternaście klubów. Osiem najlepszych drużyn w tabeli fazy zasadniczej wywalczyło awans do play-off, który rozpoczął się od ćwierćfinałów.

W wielkim finale rywalizowały Aluron CMC Warta Zawiercie i Bogdanka LUK Lublin. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebnych było pięć meczów. Drużyna z Zawiercia wygrała 3–2 (3:0, 1:3, 0:3, 3:1, 3:1) i po raz pierwszy sięgnęła po złoto mistrzostw Polski.

O brązowy medal zagrały PGE Projekt Warszawa i Asseco Resovia Rzeszów. Rywalizacja zakończyła się zwycięstwem drużyny ze stolicy 3-1 (3:2, 3:1, 2:3, 3:0). Siatkarze Projektu po raz trzeci z rzędu zakończyli sezon na trzeciej pozycji.

Które miejsca zajęły poszczególne drużyny?

