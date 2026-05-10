Po raz pierwszy od 11 lat! Michał Winiarski nie ma wątpliwości. "To zbudowało charakter tej drużyny"

Winiarski został pierwszym polskim trenerem od 11 lat, który sięgnął po mistrzostwo PlusLigi. Poprzednim był Andrzej Kowal w roli szkoleniowca Asseco Resovii Rzeszów. Jak przyznał były siatkarz, trudne momenty w sezonie 2025/2026 sprawiły, że Zawiercie stało się prawdziwą drużyną.

- Smakuje to cudownie, bardzo cudownie... Ciężko jest to opisać słowami. Ten sezon był dla nas bardzo trudny, zaczynając od KMŚ, aż po intensywne granie w PlusLidze. Wzloty, upadki... W trudnych momentach zbudowaliśmy charakter tej drużyny. Zawodnicy stanęli na wysokości zadania. Jestem bardzo szczęśliwy - przyznał były przyjmujący.

Pierwszego seta pewnie wygrała Bogdanka, triumfując 25:15. Później jednak do głosu na dobre doszli siatkarze z Zawiercia, ostatecznie triumfując w meczu 3:1 i sięgając po końcowy triumf.

- Weszliśmy trochę sparaliżowani. Wiedzieliśmy, że nie możemy się za bardzo podpalać. To zadziałało trochę w drugą stronę i graliśmy zbyt spokojnie, popełnialiśmy proste błędy. Ten pierwszy set był potrzebny, żeby wejść w mecz i potem graliśmy kapitalnie - dodał trener klubu z Zawiercia.

Michał Winiarski po finałach PlusLigi:

BS, Polsat Sport