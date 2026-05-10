Po raz pierwszy od 11 lat! Michał Winiarski nie ma wątpliwości. "To zbudowało charakter tej drużyny"

- W trudnych momentach zbudowaliśmy charakter tej drużyny. Zawodnicy stanęli na wysokości zadania - przyznał w rozmowie z Martą Ćwiertniewicz z Polsatu Sport Michał Winiarski, trener Aluron CMC Warty Zawiercie. W niedzielę jego podopieczni sięgnęli po mistrzostwo PlusLigi.

Winiarski został pierwszym polskim trenerem od 11 lat, który sięgnął po mistrzostwo PlusLigi. Poprzednim był Andrzej Kowal w roli szkoleniowca Asseco Resovii Rzeszów. Jak przyznał były siatkarz, trudne momenty w sezonie 2025/2026 sprawiły, że Zawiercie stało się prawdziwą drużyną.

 

- Smakuje to cudownie, bardzo cudownie... Ciężko jest to opisać słowami. Ten sezon był dla nas bardzo trudny, zaczynając od KMŚ, aż po intensywne granie w PlusLidze. Wzloty, upadki... W trudnych momentach zbudowaliśmy charakter tej drużyny. Zawodnicy stanęli na wysokości zadania. Jestem bardzo szczęśliwy - przyznał były przyjmujący.

 

Pierwszego seta pewnie wygrała Bogdanka, triumfując 25:15. Później jednak do głosu na dobre doszli siatkarze z Zawiercia, ostatecznie triumfując w meczu 3:1 i sięgając po końcowy triumf.

 

- Weszliśmy trochę sparaliżowani. Wiedzieliśmy, że nie możemy się za bardzo podpalać. To zadziałało trochę w drugą stronę i graliśmy zbyt spokojnie, popełnialiśmy proste błędy. Ten pierwszy set był potrzebny, żeby wejść w mecz i potem graliśmy kapitalnie - dodał trener klubu z Zawiercia.

