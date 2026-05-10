Ronnie O'Sullivan mistrzem świata w snookerze! To jego pierwszy tytuł w karierze

MŚ seniorów to impreza, w której udział mogą wziąć snookerzyści, którzy skończyli - w zależności od edycji - 40 lub 45 lat. W tym roku lista uczestników była naprawdę imponująca - dość powiedzieć, że na liście zgłoszeń znaleźli się między innymi Ronnie O'Sullivan, Jimmy White, Ken Doherty, Dominic Dale, Stuart Bingham, Ali Carter, Robert Milkins, Joe Perry czy Matthew Stevens.

ZOBACZ TAKŻE: Ronnie O'Sullivan przeszedł do historii! Wygrał pierwszy turniej w Arabii Saudyjskiej

W wielkim finale zameldowali się dwaj Anglicy - O'Sullivan i Perry. Ostatecznie pewnie triumfował The Rocket, wygrywając 10:4 i sięgając po swój pierwszy mistrzowski tytuł w karierze, jeśli chodzi o MŚ seniorów. Słynny snookerzysta ma na swoim koncie siedem "normalnych" tytułów MŚ.

Tytułu mistrzowskiego bronił Alfie Burden. Anglik w tej edycji odpadł już na etapie drugiej rundy, przegrywając 0:4 z Igorem Figueiredo, mistrzem świata seniorów z 2024 roku.

MŚ seniorów zostały rozegrane tuż po klasycznych mistrzostwach świata. W tym roku najlepszy okazał się Chińczyk Yize Wu, pokonując w finale Anglika Shauna Murphy'ego. 22-latek został tym samym drugim zawodnikiem z Azji, który sięgnął po triumf w najważniejszej snookerowej imprezie. Rok temu najlepszy był jego rodak, Zhao Xintong.