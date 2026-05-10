Są szczegóły ws. siedmiokrotnego mistrza świata! Przejdzie operację w Madrycie

Siedmiokrotny mistrz świata w najbardziej prestiżowej klasie motocyklowej MotoGP Hiszpan Marc Marquez, który miał upadek w sobotę w wyścigu sprinterskim w Le Mans i złamał kość stopy jest już w Madrycie, gdzie w niedzielę będzie operowany - poinformował szef teamu Ducati Davide Tardozzi.

Portret mężczyzny w kasku i kombinezonie motocyklowym, z widocznym napisem "MARQUEZ" na siedzeniu za nim.
fot. PAP/EPA
Marc Marquez

W trakcie zabiegu, oprócz operację piątej kości śródstopia prawej nogi, lekarze zajmą się także prawym ramieniem Hiszpana, aby wyleczyć stary uraz, jakiego doznał w ubiegłym roku w wypadku na torze w Indonezji.

 

Hiszpan nie wystąpi w dzisiejszym wyścigu w Le Mans, nie pojedzie także 17 maja w GP Katalonii. Niedzielna GP Francji jest piątą z 22 rund mistrzostw świata w tym sezonie.

 

"O tym jak będzie wyglądał dalszy program startów Marqueza w tym sezonie, zadecydują lekarze. Jego zdrowie jest najważniejsze" - podkreślił Tardozzi.

 

Rozmowa z Markiem Marquezem po wypadku w załączonym materiale wideo:

 

jc, PAP
