Są szczegóły ws. siedmiokrotnego mistrza świata! Przejdzie operację w Madrycie
Siedmiokrotny mistrz świata w najbardziej prestiżowej klasie motocyklowej MotoGP Hiszpan Marc Marquez, który miał upadek w sobotę w wyścigu sprinterskim w Le Mans i złamał kość stopy jest już w Madrycie, gdzie w niedzielę będzie operowany - poinformował szef teamu Ducati Davide Tardozzi.
W trakcie zabiegu, oprócz operację piątej kości śródstopia prawej nogi, lekarze zajmą się także prawym ramieniem Hiszpana, aby wyleczyć stary uraz, jakiego doznał w ubiegłym roku w wypadku na torze w Indonezji.
Hiszpan nie wystąpi w dzisiejszym wyścigu w Le Mans, nie pojedzie także 17 maja w GP Katalonii. Niedzielna GP Francji jest piątą z 22 rund mistrzostw świata w tym sezonie.
"O tym jak będzie wyglądał dalszy program startów Marqueza w tym sezonie, zadecydują lekarze. Jego zdrowie jest najważniejsze" - podkreślił Tardozzi.
Rozmowa z Markiem Marquezem po wypadku w załączonym materiale wideo: