Sabalenka ujawniła po sensacyjnej porażce! "Czułam, że ogranicza mnie"

Po niespodziewanej porażce w trzeciej rundzie turnieju WTA w Rzymie liderka światowej listy Aryna Sabalenka ujawniła, że w zaprezentowaniu pełni możliwości przeszkadzał jej ból w dolnej części kręgosłupa. Uznała, że przed rozpoczęciem przygotowań do French Open potrzebuje kilku dni odpoczynku.

Białoruska tenisistka Aryna Sabalenka z uniesioną głową i zamkniętymi oczami, wyrażająca frustrację lub ból po przegranym punkcie.
fot. PAP/EPA
Aryna Sabalenka ma problemy zdrowotne

- Czułam, że ogranicza mnie moje ciało w występach na najwyższym poziomie. Rywalka zagrała niesamowity tenis. Nie dała mi zbyt wielu szans. Czuję, że nie grałam dobrze od początku do końca. Zaczęłam naprawdę dobrze, ale później obniżyłam poziom – powiedziała w Rzymie czterokrotna mistrzyni wielkoszlemowa.

 

Sabalenka potrzebowała przerwy medycznej pod koniec sobotniego spotkania z Rumunką Soraną Cirsteą, zanim przegrała 6:2, 3:6, 5:7, co było jej drugą porażką w trzech meczach po ćwierćfinale z Amerykanką Hailey Baptiste w Madrycie w ubiegłym miesiącu.

 

Światowym numer 1 stara się teraz wyleczyć kontuzję przed rozpoczynającym się w tym miesiącu paryskim Wielkim Szlemem.

 

- Powiedziałabym, że to prawdopodobnie problem z dolnym odcinkiem kręgosłupa, połączony z biodrem, który ograniczył mi pełną rotację – wyjaśniła 28-letnia białoruska tenisistka.

 

- Chyba po prostu będziemy mieli kilka dni wolnych. Poświęcimy je na regenerację. Taki jest na razie plan - dodała.

 

Początek sezonu na kortach ziemnych był dla Sabalenki rozczarowujący po znakomitej grze na kortach twardych, podczas której zdobyła tytuł w Brisbane, dotarła do finału Australian Open i wywalczyła dwa trofea z rzędu w Indian Wells i Miami.

 

Wielkoszlemowy French Open rozpocznie się w Paryżu 24 maja. Przed rokiem Białorusinka przegrała w finale z Amerykanką Coco Gauff.

PAP
