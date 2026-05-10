Szok! Była liderka rankingu WTA zmierzy się z mistrzem wielkoszlemowym. Zagrają w... Mołdawii

Simona Halep i Juan Martin del Potro zmierzą się ze sobą w deblowym meczu pokazowym w Kiszyniowie. U boku Rumunki zagra Mołdawianin Radu Albot, z kolei partnerką Argentyńczyka będzie Lia Belibova. Wydarzenie odbędzie się 23 maja.

Zdjęcie przedstawia dwie postacie: po lewej stronie Simona Halep w niebieskiej koszulce z zaciśniętą pięścią, po prawej Juan Martin del Potro w czerwonej koszulce z opaską na głowie, również z zaciśniętą pięścią.
Zarówno Simona Halep, jak i Juan Martin del Potro nie są już aktywni zawodnikami. Teraz jednak wrócą na kort, by zmierzyć się w meczu pokazowym. Była liderka rankingu WTA i dwukrotna mistrzyni wielkoszlemowa (Roland Garros 2018 i Wimbledon 2019) oraz triumfator US Open 2009 staną po dwóch stronach siatki w ramach pokazowej imprezy w Kiszynowie, która odbędzie się 23 maja.

 

Halep i del Potro nie zagrają jednak w singlu, a w deblu. Partnerem Rumunki będzie Mołdawianin Radu Albot, natomiast u boku Argentyńczyka wystąpi 17-letnia wschodząca gwiazda - Lia Belibova, również reprezentantka gospodarzy.

 

"Z dumą i entuzjazmem witamy mistrzów wielkoszlemowych - Simonę Halep i Juana Martina del Potro. Ich obecność to nie tylko święto dla kibiców, ale także silna inspiracja dla kolejnego pokolenia mołdawskich tenisistów. Podkreśla to poziom ambicji, jaki mamy wobec tego projektu i przyszłości tego sportu w naszym kraju" - czytamy w oświadczeniu słowa prezesa Mołdawskiej Federacji Tenisowej Ceslava Ciuhriiego.

