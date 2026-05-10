Tego nie było od prawie 100 lat! Niebywała szansa Barcelony w El Clasico

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

FC Barcelona - Real Madryt to mecz, na który w niedzielny wieczór będzie patrzył cały piłkarski świat. Katalończycy, jeśli tylko nie przegrają z odwiecznym rywalem, będą świętować zdobycie mistrzostwa Hiszpanii. Przy okazji mają szansę dokonać czegoś, co nie udało się od blisko 100 lat!

Trener Hansi Flick w dresie FC Barcelony, stojący przed niebieską ścianą z herbem klubu.
fot. AFP
FC Barcelona może przypieczętować mistrzostwo w meczu z Realem Madryt

FC Barcelona - Real Madryt to wyjątkowy mecz - niezależnie od okoliczności. Stawką tej rywalizacji jest coś więcej niż ligowe punkty, to przede wszystkim gigantyczny prestiż.

 

ZOBACZ TAKŻE: Wpadka Górnika Zabrze! Porażka u siebie


Tym razem jednak dochodzi do tego także realna szansa na przypieczętowanie przez Katalończyków tytułu mistrzowskiego. Mają oni bowiem na cztery kolejki przed końcem sezonu aż 11 punktów przewagi nad Realem. Wystarczy im więc remis, aby wypracować sobie zaliczkę nie do roztrwonienia.


Gdyby faktycznie ekipie Hansiego Flicka udało się zagwarantować sobie mistrzostwo akurat w El Clasico, byłaby to pierwsza taka sytuacja od... 94 lat! Po raz ostatni tej sztuki dokonał Real Madryt w sezonie 1931/1932. "Królewscy" zremisowali wówczas na wyjeździe 2:2 z Barceloną, a po meczu cieszyli się z tytułu.


Transmisja meczu FC Barcelona - Real Madryt w niedzielę 10 maja od godz. 20:55 w Eleven Sports 1. Przedmeczowe studio od godz. 19:30.

Przejdź na Polsatsport.pl
HISZPANIAPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Aston Villa - Nottingham Forest FC. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 