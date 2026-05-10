Wielkie emocje w Old Firm Derby! Piękna przewrotka ozdobą spotkania

Mecze pomiędzy Celtikiem a Rangersami zawsze rozpalają kibiców w Szkocji. Tym razem Old Firm Derby, bo tak nazywana jest konfrontacja tych zespołów, odbyły się w ramach rundy mistrzowskiej sezonu 2025/2026.

Lepiej w spotkanie weszli goście. Już w dziewiątej minucie prowadzenie Rangersom dał Mikey Moore. Młody skrzydłowy z bliskiej odległości pokonał Viljamiego Sinisalo, finalizując składny atak swojej drużyny. Gospodarze dość szybko zdołali jednak wyrównać. W 23. minucie było 1:1 - gola strzelił Yang Hyun-Jun. Taki wynik utrzymał się do przerwy.



Po zmianie stron inicjatywa była po stronie Celtiku. W 53. minucie do siatki trafił Daizen Maeda. Japończyk był tego dnia w doskonałej formie, co chwilę później udowodnił po raz drugi. W 57. minucie popisał się fenomenalnym trafieniem przewrotką. Tym samym zapewnił swojej drużynie zwycięstwo 3:1.



Celtic, dzięki tej wygranej, zbliżył się do lidera tabeli, Hearts, na jeden punkt. "The Bhoys" zmierzą się z tym zespołem w ostatniej kolejce. Wcześniej czeka ich jeszcze spotkanie z Motherwell.

Celtic - Rangers 3:1 (1:1)

Bramki: Yang Hyun-Jun 23, Daizen Maeda 53, 57 - Mikey Moore 9