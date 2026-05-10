Zwycięstwo i rekord życiowy! Wymarzony weekend Polki

Inne

Brązowa medalistka IO Aleksandra Kałucka wygrała pierwsze w tym roku zawody Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas, uzyskując 6,12 s i pokonując w finale w Wujiang startującą pod neutralną flagą Elizawietę Iwanową (7,62 s).

Sportowczyni wspinająca się po ściance.
fot. PAP
Aleksandra Kałucka

W półfinale Polka uzyskała fantastyczny rekord życiowy 6,09 s.

 

Rekord świata (6,03 s) należy do mistrzyni olimpijskej Aleksandry Mirosław, która po tym sezonie kończy karierę i nie startuje w Chinach.

 

Czwarta była siostra bliźniaczka triumfatorki - Natalia Kałucka (6,39 s), która przegrała pojedynek o trzecie miejsce z Indonezyjką Desak Made Ritą Kusuma Dewi (6,17 s). Ta ostatnia w półfinale uległa Aleksandrze Kałuckiej.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPOZOSTAŁE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Paulina Czarnota-Bojarska wytypowała piątkę w 89. Plebiscycie Przeglądu Sportowego i Telewizji Polsat
Zobacz także

Paulina Czarnota-Bojarska wytypowała piątkę w 89. Plebiscycie Przeglądu Sportowego i Telewizji Polsat

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 