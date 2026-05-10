Zwycięstwo i rekord życiowy! Wymarzony weekend Polki
Brązowa medalistka IO Aleksandra Kałucka wygrała pierwsze w tym roku zawody Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas, uzyskując 6,12 s i pokonując w finale w Wujiang startującą pod neutralną flagą Elizawietę Iwanową (7,62 s).
W półfinale Polka uzyskała fantastyczny rekord życiowy 6,09 s.
Rekord świata (6,03 s) należy do mistrzyni olimpijskej Aleksandry Mirosław, która po tym sezonie kończy karierę i nie startuje w Chinach.
Czwarta była siostra bliźniaczka triumfatorki - Natalia Kałucka (6,39 s), która przegrała pojedynek o trzecie miejsce z Indonezyjką Desak Made Ritą Kusuma Dewi (6,17 s). Ta ostatnia w półfinale uległa Aleksandrze Kałuckiej.
