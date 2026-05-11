Al Nassr - Al Hilal. Gdzie obejrzeć mecz o mistrzostwo? Transmisja TV i stream online

Piłka nożna

Al Nassr - Al Hilal to hitowy mecz ROSHN Saudi League. Wynik tego spotkania powinien zadecydować o mistrzostwie w sezonie 2025/2026. Gdzie obejrzeć hit Al Nassr - Al Hilal z udziałem Cristiano Ronaldo czy Karima Benzemy?

Cristiano Ronaldo w akcji podczas meczu piłkarskiego.
fot. PAP

Stawka wtorkowego hitu jest olbrzymia. Na ten moment Al Nassr ma pięć punktów przewagi oraz jedno spotkanie rozegrane więcej od Al Hilal. To oznacza, że obie drużyny mają wszystko w swoich rękach. Gospodarze potrzebują zwycięstwa, by świętować już we wtorek lub remisu, by praktycznie zapewnić sobie tytuł. Z kolei goście muszą powalczyć o pełną pulę.

 

Cristiano Ronaldo i spółka nie tak dawno zanotowali serię 20 zwycięstw z rzędu we wszystkich rozgrywkach. Przegrali dopiero niedawno z Al Quadsiah 1:3 i to otworzyło drogę podopiecznym Simone Inzaghiego, którzy może nie przekonują w ostatnich tygodniach, ale notują kolejne zwycięstwa. Dość powiedzieć, że w tym sezonie ligowym nie przegrali ani jednego meczu. Ostatnio sięgnęli też po Puchar Króla Arabii Saudyjskiej, ogrywając w finale Al Kholood 2:1.

 

Al Nassr musi liczyć na błysk swoich liderów - Cristiano Ronaldo (26 goli i dwie asysty) oraz Joao Felixa (20 goli i 12 asyst). Z kolei w ekipie Al Hilal najlepszy w kwalifikacji kanadyjskiej jest Karim Benzema (17 trafień i dwie asysty).

Al Nassr - Al Hilal. Gdzie obejrzeć mecz o mistrzostwo? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Al Nassr - Al Hilal we wtorek 12 maja od 19.55 w Polsacie Sport 2 i online na Polsat Box Go.

 

Przejdź na Polsatsport.pl
ARABIA SAUDYJSKAPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Celtic FC - Rangers FC. Skrót meczu
Zobacz także

Wielkie emocje w Old Firm Derby! Piękna przewrotka ozdobą spotkania

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 