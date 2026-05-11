Stawka wtorkowego hitu jest olbrzymia. Na ten moment Al Nassr ma pięć punktów przewagi oraz jedno spotkanie rozegrane więcej od Al Hilal. To oznacza, że obie drużyny mają wszystko w swoich rękach. Gospodarze potrzebują zwycięstwa, by świętować już we wtorek lub remisu, by praktycznie zapewnić sobie tytuł. Z kolei goście muszą powalczyć o pełną pulę.

Cristiano Ronaldo i spółka nie tak dawno zanotowali serię 20 zwycięstw z rzędu we wszystkich rozgrywkach. Przegrali dopiero niedawno z Al Quadsiah 1:3 i to otworzyło drogę podopiecznym Simone Inzaghiego, którzy może nie przekonują w ostatnich tygodniach, ale notują kolejne zwycięstwa. Dość powiedzieć, że w tym sezonie ligowym nie przegrali ani jednego meczu. Ostatnio sięgnęli też po Puchar Króla Arabii Saudyjskiej, ogrywając w finale Al Kholood 2:1.

Al Nassr musi liczyć na błysk swoich liderów - Cristiano Ronaldo (26 goli i dwie asysty) oraz Joao Felixa (20 goli i 12 asyst). Z kolei w ekipie Al Hilal najlepszy w kwalifikacji kanadyjskiej jest Karim Benzema (17 trafień i dwie asysty).

Al Nassr - Al Hilal. Gdzie obejrzeć mecz o mistrzostwo? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Al Nassr - Al Hilal we wtorek 12 maja od 19.55 w Polsacie Sport 2 i online na Polsat Box Go.