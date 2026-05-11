Bolesna porażka reprezentacji Polski, ale to nie koniec. Będzie walka o mundial

Hiszpanki od początku spotkania w Larne zdominowały Polki i już do przerwy prowadziły 3:0 po golach Caroliny Ferrery, Maialen Valladares i Charlotty Ohlander. W 57. minucie na 4:0 podwyższyła Carlota Chacon. W doliczonym czasie honorową bramkę zdobyła Zofia Burzan, która trafiła też w meczu z Finlandią.

W turnieju w Irlandii Północnej uczestniczyło osiem drużyn, podzielonych na dwie grupy. W półfinałach Francja zmierzy się z Norwegią, a Niemcy z Hiszpanią.

Na mistrzostwa świata do lat 17 w Maroku pojedzie pięć europejskich drużyn: czterech półfinalistów ME oraz zwycięzca meczu barażowego Polska - Anglia, który odbędzie się w czwartek, także na stadionie Inver Park.

Polska – Hiszpania 1:4 (0:3)

Bramki: Burzan 90 – Ferrera 4, Valladares 24, Ohlander 39, Chacon 57.



Polska: Hanna Buchta – Zofia Świtała, Helena Zarzycka, Maja Wiśniewska (46 Lena Saja), Wiktoria Zgrzeba, Blanka Zając (67 Lena Januszyńska) – Nikola Gałuszka (79 Hanna Blicharska), Marta Kwiatkowska, Michalina Wiśniewska (46 Zofia Burzan), Amelia Guzenda (46 Maja Grzechnik) – Zofia Cendrowska.



Hiszpania: Antia Veiga – Maialen Valladares (63 Lidia Gibert), Charlotta Ohlander, Abril Rius, Iraia Fernandez (63 Abril Diaz) – Angela Gálvez (63 Maria Aymerich), Avril Serrano, Laia Cabetas, Carolina Ferrera (46 Elena Vizuete), Carlota Chacon – Rocio Elaine (77 Angela Vieco).



Żółta kartka: Maja Wiśniewska.



Sędziowała: Rita Vehapi (Kosowo).

PAP, łączynaspiłka