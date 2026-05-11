Czarny scenariusz dla Interu! Dwóch liderów może nie zagrać w finale

Piłka nożna

Hakan Calhanoglu prawdopodobnie nie wystąpi w finale Pucharu Włoch - podał serwis Sky Sports. Jak się okazuje, spotkanie może opuścić również inny z liderów.

Dwóch piłkarzy w niebiesko-czarnych strojach świętuje bramkę na boisku piłkarskim.
fot. PAP
Hakan Calhanoglu prawdopodobnie nie wystąpi w finale Pucharu Włoch

Dziennikarze przekazali, że do treningów z zespołem powrócił Pio Esposito, który nie zagrał w ostatnim meczu ligowym z Lazio z powodu kontuzji. Scenariusz jest optymistyczny - 20-latek ma być gotowy do gry w finale Pucharu Włoch.

 

ZOBACZ TAKŻE: Ważne decyzje przed finałami europejskich pucharów. To już pewne

 

Serwis Sky Sports poinformował, że w środowym starciu z Lazio na murawie zabraknie jednak Hakana Calhanoglu. Ten, po urazie łydki, wciąż trenuje indywidualnie i trener Christian Chivu nie chce narażać zdrowia Turka.

 

Mimo to środkowy pomocnik ma polecieć z drużyną do Rzymu. "Wszystko wskazuje na to, że będzie to jedynie symboliczna obecność" - zaznaczono.

 

Na tym jednak nie koniec. Po poniedziałkowym treningu wydaje się, że mecz opuści również Marcus Thuram, który zmaga się z problemem mięśniowym.

 

Francuz ma przejść we wtorek szczegółowe badania, które ocenią skalę problemu. "Jego występ w finale jest poważnie zagrożony" - czytamy.

 

Wielki finał Pucharu Włoch Lazio - Inter odbędzie się w środę 13 maja. Transmisja w Polsacie Sport 1 oraz w internecie na Polsat Box Go. Studio przedmeczowe od 20:00. Transmisja spotkania o godzinie 20:50.

HP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
Kto zdobędzie Puchar Włoch?
HAKAN CALHANOGLUINTERPIŁKA NOŻNAPUCHAR WŁOCHWŁOCHY
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Celtic FC - Rangers FC. Skrót meczu
Zobacz także

Wielkie emocje w Old Firm Derby! Piękna przewrotka ozdobą spotkania

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 