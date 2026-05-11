Czarny scenariusz dla Interu! Dwóch liderów może nie zagrać w finale

Dziennikarze przekazali, że do treningów z zespołem powrócił Pio Esposito, który nie zagrał w ostatnim meczu ligowym z Lazio z powodu kontuzji. Scenariusz jest optymistyczny - 20-latek ma być gotowy do gry w finale Pucharu Włoch.

Serwis Sky Sports poinformował, że w środowym starciu z Lazio na murawie zabraknie jednak Hakana Calhanoglu. Ten, po urazie łydki, wciąż trenuje indywidualnie i trener Christian Chivu nie chce narażać zdrowia Turka.

Mimo to środkowy pomocnik ma polecieć z drużyną do Rzymu. "Wszystko wskazuje na to, że będzie to jedynie symboliczna obecność" - zaznaczono.

Na tym jednak nie koniec. Po poniedziałkowym treningu wydaje się, że mecz opuści również Marcus Thuram, który zmaga się z problemem mięśniowym.

Francuz ma przejść we wtorek szczegółowe badania, które ocenią skalę problemu. "Jego występ w finale jest poważnie zagrożony" - czytamy.

Wielki finał Pucharu Włoch Lazio - Inter odbędzie się w środę 13 maja.

