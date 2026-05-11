Gol Polaka w MLS. To jego drugie trafienie w sezonie

Mateusz Bogusz zdobył bramkę dla Houston Dynamo w wygranym w niedzielę wyjazdowym meczu z Los Angeles FC (4:1) w piłkarskiej lidze MLS. To jego drugi gol w tych rozgrywkach w trwającym sezonie.

Bogusz trafił do siatki w 51. minucie, podwyższając prowadzenie gości na 3:1. Grał do 87. minuty.

 

Po 11 spotkaniach Dynamo ma 18 punktów i jest na ósmym miejscu w tabeli Konferencji Zachodniej. Ekipa Los Angeles FC jest na trzeciej pozycji z dorobkiem 21 pkt po 12 występach. Prowadzą San Jose Earthquakes - 29 pkt w 12 meczach. 

