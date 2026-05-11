Gwiazdor wycofał się z French Open! Leczenie kontuzji dłuższe niż myślano

Jeszcze w kwietniu Rune zapowiedział, że jego pierwszą imprezą po przerwie będzie turniej ATP 500 w Hamburgu, zaplanowany na 17-23 maja. Miał to być jego jedyny sprawdzian przed French Open. Zmagania w Paryżu rozpoczną się dzień po finale w Niemczech.

"Odpuszczenie sezonu na ziemi to trudna decyzja, ale właściwa. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę was wszystkich na trawie" – napisał Rune na platformie X.

Duńczyk, który w 2023 roku był czwarty w rankingu ATP, doznał kontuzji podczas półfinału turnieju ATP 250 w Sztokholmie pod koniec października 2025 i musiał skreczować. Przeszedł operację i ma nadzieje być gotowy na Wimbledon, który rozpocznie się 29 czerwca.

KP, PAP