Gwiazdor wycofał się z French Open! Leczenie kontuzji dłuższe niż myślano

Tenis

Pauzujący od października ubiegłego roku z powodu kontuzji ścięgna Achillesa Duńczyk Holger Rune nie zagra w tegorocznej edycji wielkoszlemowego turnieju French Open. Celem 23-letniego tenisisty jest wyleczenie urazu przed Wimbledonem.

Tenisista Holger Rune w akcji na korcie.
fot. PAP/EPA
Holger Rune zapowiedział powrót na trawę po przerwie i liczy na grę w Wimbledonie

Jeszcze w kwietniu Rune zapowiedział, że jego pierwszą imprezą po przerwie będzie turniej ATP 500 w Hamburgu, zaplanowany na 17-23 maja. Miał to być jego jedyny sprawdzian przed French Open. Zmagania w Paryżu rozpoczną się dzień po finale w Niemczech.

 

ZOBACZ TAKŻE: Osaka nie wiedziała, że trafiła na Świątek! Bezcenna reakcja

 

"Odpuszczenie sezonu na ziemi to trudna decyzja, ale właściwa. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę was wszystkich na trawie" – napisał Rune na platformie X.

 

Duńczyk, który w 2023 roku był czwarty w rankingu ATP, doznał kontuzji podczas półfinału turnieju ATP 250 w Sztokholmie pod koniec października 2025 i musiał skreczować. Przeszedł operację i ma nadzieje być gotowy na Wimbledon, który rozpocznie się 29 czerwca.

KP, PAP
HOLGER RUNETENISTURNIEJE ATP I WTA
