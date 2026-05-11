Hiszpańskie media bez litości dla Realu! "Na gruzach imperium"

"Barca" wygrała u siebie 2:0 po golach Marcusa Rashforda i Ferrana Torresa, pozbawiając Real nawet matematycznych szans na zdobycie mistrzostwa Hiszpanii na trzy kolejki przed końcem sezonu.

ZOBACZ TAKŻE: Wzruszające zachowanie piłkarzy Barcelony. Tak wsparli trenera po stracie ojca

"Jedna drużyna z mistrzostwem, druga w rozsypce" – skomentował wynik niedzielnego meczu i całego sezonu dziennik "Marca".

"Barcelona zdobywa La Ligę na gruzach imperium" – napisał z kolei "El Mundo".

"Real Madryt od tygodni znajdował się w stanie śmierci klinicznej, który pogłębił się w wyniku wewnętrznych sporów" – dodał "As", odnosząc się do ostatnich doniesień o konflikcie między zawodnikami stołecznej drużyny, które doprowadziły nawet do bójki Federico Valverde z Aurelienem Tchouamenim (choć Valverde zaprzeczył) i ukaraniem przez klub obu piłkarzy.

Gazeta podkreśliła, że piłkarzom "Los Blancos" brakowało w niedzielę determinacji i tylko dobra postawa bramkarza Thibauta Courtois zapobiegła wyższej porażce na Camp Nou.

Jak zauważyła "Marca", Barcelona to "zgrana, zżyta drużyna, z dopracowanym mechanizmem gry, nawet jeśli brakuje niektórych elementów". Prezes Joan Laporta trafił w dziesiątkę, zatrudniając niemieckiego trenera Hansiego Flicka, który odmienił grę "Blaugrany".

– Nigdy nie zapomnę tej chwili. To był ciężki dzień, zmarł mój ojciec, ale drużyna spisała się fantastycznie i jestem zachwycony – powiedział po meczu Flick.

W niedzielę potwierdziło się to, o czym wszyscy mówili głośno już od tygodni: drugi rok z rzędu Real nie zdobędzie żadnego trofeum. Szatnia jest podzielona, kibice rozczarowani, a poszukiwania nowego trenera nabierają tempa. Prasa hiszpańska ocenia, że zmiany w klubie muszą być zdecydowane i głębokie.

Lewandowski zameldował się w niedzielę na boisku w 77. minucie i miał jedną sytuację na strzelenie bramki. "Sport" przyznał mu "szóstkę" w 10-stopniowej skali.

Drugi z Polaków, Wojciech Szczęsny, przesiedział całe spotkanie na ławce rezerwowych.

PAP