Indykpol podjął decyzję ws. konkurenta Hadravy. Jest oficjalne ogłoszenie

Będzie to jego drugi sezon w polskiej lidze. Jak podkreślił, miniony uważa za wartościowy.

ZOBACZ TAKŻE: Gladyr w szampańskim nastroju! Zażartował na antenie. "Chociaż mam polski paszport"

- Mecze, w których grałem, były ważne, bo pozwoliły mi lepiej poznać styl gry w Polsce. Wiem, że mogę tutaj rywalizować, a poziom ligi jest naprawdę wysoki i daje dużą satysfakcję - przekazał.

Olsztynianie zakończyli rozgrywki na szóstym miejscu. Zawodnik liczy, że w kolejnym sezonie zespół może ponownie powalczyć w play off.

W minionych rozgrywkach 31-letni Szwarc rywalizował o miejsce w wyjściowym składzie z Czechem Janem Hadravą. Wystąpił w 25 meczach, w których zdobył 129 punktów – 116 w ataku, 8 w bloku i 5 w polu serwisowym.

Urodzony w Toronto Szwarc zaczynał karierę w uniwersyteckim klubie York Lions, potem występował m.in. we francuskim Arago de Sete i włoskim Top Volley Cisterna. W 2017 roku z reprezentacją Kanady zdobył brązowy medal Ligi Światowej (obecnej Ligi Narodów).

Kontrakt kanadyjskiego atakującego z olsztyńskim klubem został przedłużony o rok. Wcześniej Indykpol informował, że na kolejny sezon pozostają w Olsztynie Karol Borkowski i Łukasz Kozub, a do 2028 roku - Jan Hadrava i Paweł Cieślik.

PAP