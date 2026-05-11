Indykpol podjął decyzję ws. konkurenta Hadravy. Jest oficjalne ogłoszenie

Grający na pozycji atakującego Kanadyjczyk polskiego pochodzenia Arthur Szwarc zostaje w Indykpolu AZS Olsztyn na kolejny sezon siatkarskiej ekstraklasy - poinformował w poniedziałek klub.

Będzie to jego drugi sezon w polskiej lidze. Jak podkreślił, miniony uważa za wartościowy.

 

- Mecze, w których grałem, były ważne, bo pozwoliły mi lepiej poznać styl gry w Polsce. Wiem, że mogę tutaj rywalizować, a poziom ligi jest naprawdę wysoki i daje dużą satysfakcję - przekazał.

 

Olsztynianie zakończyli rozgrywki na szóstym miejscu. Zawodnik liczy, że w kolejnym sezonie zespół może ponownie powalczyć w play off.

 

W minionych rozgrywkach 31-letni Szwarc rywalizował o miejsce w wyjściowym składzie z Czechem Janem Hadravą. Wystąpił w 25 meczach, w których zdobył 129 punktów – 116 w ataku, 8 w bloku i 5 w polu serwisowym.

 

Urodzony w Toronto Szwarc zaczynał karierę w uniwersyteckim klubie York Lions, potem występował m.in. we francuskim Arago de Sete i włoskim Top Volley Cisterna. W 2017 roku z reprezentacją Kanady zdobył brązowy medal Ligi Światowej (obecnej Ligi Narodów).

 

Kontrakt kanadyjskiego atakującego z olsztyńskim klubem został przedłużony o rok. Wcześniej Indykpol informował, że na kolejny sezon pozostają w Olsztynie Karol Borkowski i Łukasz Kozub, a do 2028 roku - Jan Hadrava i Paweł Cieślik. 

PAP
