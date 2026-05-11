Ito kończy karierę w skokach narciarskich! Padła konkretna data

Yuki Ito zakończy karierę po sezonie 2026/2027. Drużynowa mistrzyni świata w skokach narciarskich poinformowała o swojej decyzji za pomocą Instagrama.

Skoczkini narciarska w trakcie lotu, ubrana w kombinezon i gogle.
fot. PAP
Ito to mistrzyni świata z Val di Fiemme (2013) w drużynie mieszanej oraz indywidualna wicemistrzyni globu z 2015 i 2017 roku. W dorobku ma także brązowe medale w rywalizacji drużyn mieszanych - również z 2015 i 2017 roku.

 

Wiele szans na kolejne sukcesy tej rangi już nie będzie. 32-latka za pomocą Instagrama ogłosiła bowiem, że po zakończeniu kolejnego sezonu odwiesi narty na kołek.

 

"Pragnę poinformować, że po sezonie 2026–2027 zakończę karierę zawodową. Od czasu, gdy w wieku czterech lat po raz pierwszy skoczyłem ze skoczni w Shimokawa, w każdym sezonie udawało mi się prześcigać samego siebie z poprzedniego sezonu i skakać coraz dalej. W ramach tych wyzwań w zeszłym sezonie udało mi się zrealizować zarówno cel zdobycia dziesiątego zwycięstwa, jak i marzenie o skoku na skoczni Flying Hill w Planicy. W tym sezonie zamierzam poprawić wynik z poprzedniego sezonu, walczyć o medal na mistrzostwach świata, pobić rekord świata na skoczni lotniczej i do ostatniego skoku dążyć do tytułu mistrzyni świata" - napisała w opisie zdjęcia.

 

Ito zajęła 13. miejsce w zakończonym w marcu sezonie Pucharu Świata. W rywalizacji o "Małą Kryształową Kulę" za loty, uplasowała się na szóstej pozycji.

