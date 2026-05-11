Jest awans do mistrzostw świata! Polki wracają ze srebrnymi medalami

Zimowe

Co za sukces polskich curlerek na zakończenie sezonu 2025/26! Nasza reprezentacja zajęła 2. miejsce w turnieju prekwalifikacyjnym do mistrzostw świata i awansowała do decydującej fazy eliminacji MŚ, która odbędzie się w listopadzie bieżącego roku.

Drużyna curlingowa kobiet Polski pozuje do zdjęcia po wygranej kwalifikacji do Mistrzostw Świata 2027.
fot. PFKC
Jest awans do mistrzostw świata! Polki wracają ze srebrnymi medalami

Po reorganizacji rozgrywek światowego czempionatu, dokonanej przez World Curling Federation, reprezentacja Polski zaczynała drogę do przyszłorocznych MŚ (26 marca - 4 kwietnia 2027 w Saint John, Nowy Brunszwik, Kanada) niejako z „trzeciego poziomu” - od turnieju prekwalifikacyjnego w Lublanie. W zawodach startowało 13 kobiecych drużyn, podzielonych na dwie grupy. Polskę reprezentowały mistrzynie kraju (tytuł wywalczyły 8 marca), zespół reprezentujący na krajowym podwórku AZS Gliwice. Skipem, czyli kapitanem Biało-Czerwonych, była w tym turnieju doświadczona Marta Szeliga-Frynia (już ponad 100 meczów w roli reprezentantki Polski!), leadem (zawodniczką zagrywającą kamienie jako pierwsza) - Marietta Dąbrowska, drugą - Julia Jawień, trzecią i wiceskipem - Marta Pluta, a rezerwową Magdalena Herman (córka wielokrotnego reprezentanta Polski, Damiana. W Lublanie wystąpiła w czterech spotkaniach). Trenerem był Maciej Cesarz, szkoleniowiec, pod kierownictwem którego w grudniu 2025 awans do finałów mistrzostw świata wywalczyli nasi juniorzy.

 

Polki trafiły w Lublanie do siedmiozespołowej, mocnej grupy A. I w fazie grupowej wygrały pięć z 6 meczów!

 

Na początek wyraźnie pokonały zawsze groźną Finlandię (skip Jenni Backman) 13:4 (3, -2, 3, -2, 4, 3, X, X). Następny mecz był dużo bardziej emocjonujący, wręcz dramatyczny, a Biało-Czerwone pokazały, że nie wolno się poddawać i trzeba grać do końca. Zwycięstwo nad Hiszpanią (skip Oihane Otaegi) „wyrwały” dopiero w ostatnim endzie, wygrywając go... za cztery punkty (przed tą partią przegrywały trzema kamieniami!). Końcowy wynik 9:8 (-4, 0, 3, -1, -1, 2, -2, 4). Także w starciu z faworytkami turnieju, Francuzkami, nasze curlerki „goniły” wynik, ale tym razem bez powodzenia, choć do remisu zabrakło naprawdę niewiele. „Trójkolorowe” (skip Pauline Jeanneret) wygrały 6:5 (-2, 0, 3, 1, -1, 1, 1, -2).

 

W kolejnym spotkaniu, z Serbią (skip Dara Gravara-Stojanović), doszło do niecodziennego wydarzenia. Polki wygrały walkowerem, ponieważ ich rywalki zmieniły w trakcie pierwszego enda wiceskipa, co jest zabronione. Sędzia to wyłapał, sprawdził i podjął decyzję o zakończeniu meczu oraz przyznaniu zwycięstwa Biało-Czerwonym. - Próbowałyśmy grać dalej, powiedziałyśmy, że dla nas to nie jest problem i że możemy jednak rozegrać ten mecz - relacjonuje nasza wiceskip Marta Pluta. - Jednak usłyszałyśmy, że przepisy WCF nie pozwalają na to.

 

Później była wyraźna wygrana z Monako (skip Magali Forest) 16:3 (4, -1, 4, 3, -2, 4, 1, X) i na koniec fazy grupowej ważne zwycięstwo nad Anglią (skip Angharad Ward) 8:5 (4, -2, 2, -1, -2, 1, 1, X). Ekipa Marty Szeligi-Fryni zajęła w grupie A drugie miejsce, za Francją, i zakwalifikowała się do dzisiejszych, decydujących o awansie meczów.

 

W pierwszym poniedziałkowym starciu rywalkami Polski były Austriaczki (skip Verena Pfluegler). Napisać, że mecz był wyrównany i szalenie emocjonujący, to jak nic nie napisać! W pierwszych siedmiu endach żadna z drużyn nie zdobyła więcej niż po 1 punkcie, udało się to dopiero w ósmej partii, w której Austriaczki odrobiły stratę 2 kamieni i doprowadziły do remisu i dogrywki. W niej nasze zawodniczki, mając hammera, zdobyły decydujący punkt i zwyciężyły 5:4 (1, -1, 1, 0, 1, -1, 1, -2, 1).

 

A w ostatnim, rozstrzygającym o awansie spotkaniu napędzone świetnymi wynikami Biało-Czerwone pewnie rozprawiły się ze Słowacją (skip Silvia Sykorova) aż 9:3 (2, -2, 2, 1, -1, 3, 1, X). I tym samym dołączyły do Francuzek, które także wywalczyły w Lublanie awans (pokonując wcześniej Słowaczki 10:1).

 

- Jesteśmy mega dumne z tego wyniku. I z tego, jak zagrałyśmy cały turniej - mówi wiceskip Marta Pluta. - Ja jestem też bardzo dumna z drużyny i doceniam wysiłek, jaki dziewczyny włożyły w zdobycie tego medalu i naszego awansu. Teraz pora na świętowanie, a później będziemy szykować się na Dywizję B mistrzostw świata, z myślą o kolejnym awansie. Szczególne podziękowania oczywiście dla Maćka, naszego trenera, który ostatnio gdziekolwiek pojedzie, to przywozi z turnieju medal! - dodaje reprezentantka Polski.

 

Warto dodać, że w marcowych mistrzostwach Polski 2026, w których drużyna z Gliwic zdobyła złoto i reprezentacyjną nominację, ekipa ta grała bez Marty Pluty. Dotychczasowa skip AZS była w tym czasie na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich w Mediolanie-Cortinie, gdzie była członkiem zespołu sędziowskiego na turnieju curlingowym.

 

W kwalifikacjach mężczyzn awans w Lublanie wywalczyły reprezentacje Słowenii oraz Łotwy.

Informacja Prasowa
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEZIMOWE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Francja - Litwa. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 