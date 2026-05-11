Jest awans do mistrzostw świata! Polki wracają ze srebrnymi medalami

Po reorganizacji rozgrywek światowego czempionatu, dokonanej przez World Curling Federation, reprezentacja Polski zaczynała drogę do przyszłorocznych MŚ (26 marca - 4 kwietnia 2027 w Saint John, Nowy Brunszwik, Kanada) niejako z „trzeciego poziomu” - od turnieju prekwalifikacyjnego w Lublanie. W zawodach startowało 13 kobiecych drużyn, podzielonych na dwie grupy. Polskę reprezentowały mistrzynie kraju (tytuł wywalczyły 8 marca), zespół reprezentujący na krajowym podwórku AZS Gliwice. Skipem, czyli kapitanem Biało-Czerwonych, była w tym turnieju doświadczona Marta Szeliga-Frynia (już ponad 100 meczów w roli reprezentantki Polski!), leadem (zawodniczką zagrywającą kamienie jako pierwsza) - Marietta Dąbrowska, drugą - Julia Jawień, trzecią i wiceskipem - Marta Pluta, a rezerwową Magdalena Herman (córka wielokrotnego reprezentanta Polski, Damiana. W Lublanie wystąpiła w czterech spotkaniach). Trenerem był Maciej Cesarz, szkoleniowiec, pod kierownictwem którego w grudniu 2025 awans do finałów mistrzostw świata wywalczyli nasi juniorzy.

Polki trafiły w Lublanie do siedmiozespołowej, mocnej grupy A. I w fazie grupowej wygrały pięć z 6 meczów!

Na początek wyraźnie pokonały zawsze groźną Finlandię (skip Jenni Backman) 13:4 (3, -2, 3, -2, 4, 3, X, X). Następny mecz był dużo bardziej emocjonujący, wręcz dramatyczny, a Biało-Czerwone pokazały, że nie wolno się poddawać i trzeba grać do końca. Zwycięstwo nad Hiszpanią (skip Oihane Otaegi) „wyrwały” dopiero w ostatnim endzie, wygrywając go... za cztery punkty (przed tą partią przegrywały trzema kamieniami!). Końcowy wynik 9:8 (-4, 0, 3, -1, -1, 2, -2, 4). Także w starciu z faworytkami turnieju, Francuzkami, nasze curlerki „goniły” wynik, ale tym razem bez powodzenia, choć do remisu zabrakło naprawdę niewiele. „Trójkolorowe” (skip Pauline Jeanneret) wygrały 6:5 (-2, 0, 3, 1, -1, 1, 1, -2).

W kolejnym spotkaniu, z Serbią (skip Dara Gravara-Stojanović), doszło do niecodziennego wydarzenia. Polki wygrały walkowerem, ponieważ ich rywalki zmieniły w trakcie pierwszego enda wiceskipa, co jest zabronione. Sędzia to wyłapał, sprawdził i podjął decyzję o zakończeniu meczu oraz przyznaniu zwycięstwa Biało-Czerwonym. - Próbowałyśmy grać dalej, powiedziałyśmy, że dla nas to nie jest problem i że możemy jednak rozegrać ten mecz - relacjonuje nasza wiceskip Marta Pluta. - Jednak usłyszałyśmy, że przepisy WCF nie pozwalają na to.

Później była wyraźna wygrana z Monako (skip Magali Forest) 16:3 (4, -1, 4, 3, -2, 4, 1, X) i na koniec fazy grupowej ważne zwycięstwo nad Anglią (skip Angharad Ward) 8:5 (4, -2, 2, -1, -2, 1, 1, X). Ekipa Marty Szeligi-Fryni zajęła w grupie A drugie miejsce, za Francją, i zakwalifikowała się do dzisiejszych, decydujących o awansie meczów.

W pierwszym poniedziałkowym starciu rywalkami Polski były Austriaczki (skip Verena Pfluegler). Napisać, że mecz był wyrównany i szalenie emocjonujący, to jak nic nie napisać! W pierwszych siedmiu endach żadna z drużyn nie zdobyła więcej niż po 1 punkcie, udało się to dopiero w ósmej partii, w której Austriaczki odrobiły stratę 2 kamieni i doprowadziły do remisu i dogrywki. W niej nasze zawodniczki, mając hammera, zdobyły decydujący punkt i zwyciężyły 5:4 (1, -1, 1, 0, 1, -1, 1, -2, 1).

A w ostatnim, rozstrzygającym o awansie spotkaniu napędzone świetnymi wynikami Biało-Czerwone pewnie rozprawiły się ze Słowacją (skip Silvia Sykorova) aż 9:3 (2, -2, 2, 1, -1, 3, 1, X). I tym samym dołączyły do Francuzek, które także wywalczyły w Lublanie awans (pokonując wcześniej Słowaczki 10:1).

- Jesteśmy mega dumne z tego wyniku. I z tego, jak zagrałyśmy cały turniej - mówi wiceskip Marta Pluta. - Ja jestem też bardzo dumna z drużyny i doceniam wysiłek, jaki dziewczyny włożyły w zdobycie tego medalu i naszego awansu. Teraz pora na świętowanie, a później będziemy szykować się na Dywizję B mistrzostw świata, z myślą o kolejnym awansie. Szczególne podziękowania oczywiście dla Maćka, naszego trenera, który ostatnio gdziekolwiek pojedzie, to przywozi z turnieju medal! - dodaje reprezentantka Polski.

Warto dodać, że w marcowych mistrzostwach Polski 2026, w których drużyna z Gliwic zdobyła złoto i reprezentacyjną nominację, ekipa ta grała bez Marty Pluty. Dotychczasowa skip AZS była w tym czasie na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich w Mediolanie-Cortinie, gdzie była członkiem zespołu sędziowskiego na turnieju curlingowym.

W kwalifikacjach mężczyzn awans w Lublanie wywalczyły reprezentacje Słowenii oraz Łotwy.

