Jest komunikat! Siatkarz PGE Projektu Warszawa ogłosił w sprawie przyszłości

Dla libero, który w zakończonym niedawno sezonie pełnił rolę kapitana stołecznej drużyny, będzie to już 10. rok w jej barwach. Poinformowali o tym włodarze PGE Projektu i sam zawodnik.

"Tarcza stolicy nigdzie się nie wybiera! Damian Wojtaszek na kolejny sezon z PGE Projektem Warszawa!" - napisano w najnowszym poście.

Wojtaszek jest jednym z "rekordzistów" PlusLigi pod względem rozegranych spotkań - zaliczył ich już 515. Najwięcej (559) zgromadził inny reprezentant Polski - Grzegorz Łomacz.

Prócz gry w Warszawie, w przeszłości Wojtaszek bronił barw takich zespołów jak Jastrzębski Węgiel i Asseco Resovia Rzeszów.

37-latek wywalczył z Projektem wicemistrzostwo Polski (2019) i cztery brązowe medale PlusLigi (2021, 2024-2026). W dorobku ma także trofeum za zwycięstwo w Pucharze Challenge. Z reprezentacją narodową zdobył mistrzostwo świata (2018), srebrny medal Pucharu Świata (2019) i Ligi Narodów (2021) i brąz mistrzostw Europy (2019, 2021).

