Kiedy jest finał Ligi Mistrzów siatkarzy? O której godzinie?

Finał Ligi Mistrzów 2025/2026 zwieńczy siatkarski sezon klubowy. Wśród drużyn zainteresowanych grą w tym spotkaniu są m.in. Aluron CMC Warta Zawiercie oraz PGE Projekt Warszawa. Kiedy jest finał Ligi Mistrzów? O której godzinie?

W Final Four LM wystąpią PGE Projekt Warszawa, Sir Sicoma Monini Perugia, Aluron CMC Warta Zawiercie oraz Ziraat Bankasi

W Final Four tego sezonu Ligi Mistrzów występują dwie polskie drużyny - PGE Projekt Warszawa oraz Aluron CMC Warta Zawiercie. Ekipy z PlusLigi nie trafiły na siebie. Warszawianie zmierzą się z Sir Sicoma Monini Perugia, a Zawiercianie - z Ziraat Bankasi Ankara. Final Four LM odbędzie się w Turynie.

 

Półfinałowe starcia odbędą się w sobotę 16 maja. Najpierw PGE Projekt powalczy z Perugią (16.30), a następnie Aluron CMC Warta zmierzy się z Ziraat Bankasi (20.00).

 

Zwycięzcy obu meczów zmierzą się w niedzielnym finale.

Finał Ligi Mistrzów siatkarzy odbędzie się w niedzielę 17 maja. Godzina meczu jest już ustalona. Początek finału o 20.00

