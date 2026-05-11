Przed nami decydujące mecze Ligi Mistrzów siatkarzy 2025/2026! Kiedy jest mecz o trzecie miejsce Ligi Mistrzów siatkarzy? O której godzinie?

Turyn był już gospodarzem Final Four siatkarskiej LM

W Final Four tego sezonu Ligi Mistrzów występują dwie polskie drużyny - PGE Projekt Warszawa oraz Aluron CMC Warta Zawiercie. Ekipy z PlusLigi nie trafiły na siebie. Warszawianie zmierzą się z Sir Sicoma Monini Perugia, a Zawiercianie - z Ziraat Bankasi Ankara. Final Four LM odbędzie się w Turynie.

 

Półfinałowe starcia odbędą się w sobotę 16 maja. Najpierw PGE Projekt powalczy z Perugią (16.30), a następnie Aluron CMC Warta zmierzy się z Ziraat Bankasi (20.00).

 

Przegrani obu meczów zmierzą się w niedzielnym meczu o trzecie miejsce.

Mecz o trzecie miejsce Ligi Mistrzów siatkarzy odbędzie się w niedzielę 17 maja. Godzina meczu jest już ustalona. Początek meczu o trzecie miejsce Ligi Mistrzów o 16.30.

