W Final Four tego sezonu Ligi Mistrzów występują dwie polskie drużyny - PGE Projekt Warszawa oraz Aluron CMC Warta Zawiercie. Ekipy z PlusLigi nie trafiły na siebie. Warszawianie zmierzą się z Sir Sicoma Monini Perugia, a Zawiercianie - z Ziraat Bankasi Ankara. Final Four LM odbędzie się w Turynie.

Półfinałowe starcia odbędą się w sobotę 16 maja. Najpierw PGE Projekt powalczy z Perugią (16.30), a następnie Aluron CMC Warta zmierzy się z Ziraat Bankasi (20.00).

Przegrani obu meczów zmierzą się w niedzielnym meczu o trzecie miejsce.

Kiedy jest mecz o trzecie miejsce Ligi Mistrzów siatkarzy? O której godzinie?

Mecz o trzecie miejsce Ligi Mistrzów siatkarzy odbędzie się w niedzielę 17 maja. Godzina meczu jest już ustalona. Początek meczu o trzecie miejsce Ligi Mistrzów o 16.30.