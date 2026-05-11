Kolejna wpadka Cracovii! Rywale zapewnili sobie utrzymanie w Ekstraklasie

Radomiak przyjechał do Krakowa z serią trzech kolejnych zwycięstw i praktycznie zapewnionym utrzymaniem w Ekstraklasie. Z kolei Cracovia w pięciu ostatnich spotkaniach poniosła dwie porażki, trzy razy remisowała i musi uciekać przed strefą spadkową.

Krakowianie od początku próbowali przejąć inicjatywę, jednak dopiero w 15. minucie zagrozili bramce rywala - Mateusz Klich oddał strzał zza pola karnego, ale piłka przeleciała tuż obok słupka. Chwilę później z kilku metrów główkował Mauro Perković, lecz w środek bramki i Filip Majchrowicz nie miał problemu z wyłapaniem piłki. Potem do bramki z bliska nie trafił Kahveh Zahiroleslam. To był dobry okres Cracovii.

Następne minuty były już bardziej wyrównane, a nawet to Radomiak wyglądał lepiej. Goście, którzy grali bez Rafała Wolskiego (z powodu kontuzji będzie pauzował do końca sezonu), nie potrafili jednak wypracować sobie dobrych okazji bramkowych.

Krakowianie na drugą połowę wyszli bardzo bojowo nastawieni. Najpierw Bosko Sutalo sprawdził Majchrowicza mocnym strzałem z dystansu, a w następnej akcji Jan Grzesik wybił piłkę z linii bramkowej.

W 55. minucie powinno być jednak 1:0 dla Radomiaka. Luquinhas wyłożył piłkę Vasco Lopesowi, lecz ten posłał ją tuż nad poprzeczką.

Od 60. min goście grali w dziesiątkę. Abdoul Tapsoba brutalnie sfaulował Amira Al-Ammariego i arbiter, po obejrzeniu zajścia na monitorze, pokazał mu czerwoną kartkę.

W poprzedniej kolejce w meczu z Zagłębiem Lubin Cracovia grała kilkadziesiąt minut z przewagą jednego zawodnika, ale nie potrafiła zdobyć bramki.

I tym razem sytuacja się powtórzyła. Gospodarze dopiero w doliczonym czasie gry zaatakowali z pełną determinacją. Dwa razy bliski szczęścia był Pau Sans. Jego pierwszy strzał obronił Majchrowicz, a za drugim razem posłał głową piłkę ponad poprzeczką.

Radomiak, dzięki temu punktowi, zapewnił sobie utrzymanie w Ekstraklasie.

Cracovia Kraków - Radomiak Radom 0:0.

Cracovia: Sebastian Madejski - Oskar Wójcik, Gustav Henriksson, Bosko Sutalo (90' Kamil Glik) - Dominik Piła (66' Martin Minczew), Mateusz Klich, Amir Al-Ammari, Mauro Perković - Ajdin Hasić, Kahveh Zahiroleslam (80' Pau Sans), Mateusz Praszelik (66' Gabriel Charpentier).

Radomiak: Filip Majchrowicz - Zie Ouattara, Steve Kingue, Adrian Dieguez, Jan Grzesik - Vasco Lopes (63' Salifou Soumah, 90+2' Maurides), Luquinhas, Christos Donis, Romario Baro (78' Mateusz Cichocki), Elves Balde (63' Roberto Alves) - Abdoul Tapsoba.

Żółta kartka: Dominik Piła, Mateusz Praszelik, Gustav Henriksson, Martin Minczew, Kamil Glik - Luquinhas, Adrian Dieguez, Mateusz Cichocki, Steve Kingue.

Czerwona kartka: Abdoul Tapsoba (60').

