Liga Mistrzów: Aluron CMC Warta Zawiercie - Ziraat Bankasi. Gdzie obejrzeć?
Czy siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie pójdą za ciosem i po wywalczeniu mistrzostwa Polski sięgną również po triumf w Champions League? Najpierw trzeba pokonać przeszkodę w półfinale, a jest nią Ziraat Bankasi. Gdzie obejrzeć mecz? O której godzinie? Transmisja w Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Box Go.
Dla podopiecznych Michała Winiarskiego to już jest historyczny sezon okraszony zdobyciem pierwszego w dziejach klubu mistrzostwa Polski. "Jurajscy Rycerze" zrewanżowali się Bogdance LUK Lublin za ubiegłoroczną porażkę w finale play-off. Teraz kibice z województwa śląskiego liczą na kolejny rewanż.
Takim byłby finał Champions League z Perugią, która w pierwszym półfinale zagra z PGE Projektem Warszawa. Wymarzonym scenariuszem byłby jednak awans dwóch polskich drużyn. Zawiercianie mają szansę drugi rok z rzędu zameldować się w finale i uczynić kolejny krok do przodu względem poprzedniego sezonu.
Najpierw trzeba pokonać Ziraat Bankasi. Poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko. Turecki gigant w fazie grupowej wygrał wszystkie mecze i zanotował komplet punktów, tracąc przy tym tylko trzy sety. A warto podkreślić, że za rywala miał m.in. Trentino. Zespół, którego siatkarzem jest Tomasz Fornal, wyeliminował w ćwierćfinale Asseco Resovię Rzeszów.
Warta w fazie grupowej poniosła tylko jedną porażkę, gdy miała już zapewniony awans z pierwszego miejsca. Co ciekawe, Zawiercianie ulegli Resovii. W ćwierćfinale aktualni mistrzowie Polski nie dali szans Lube Civitanova i podobnie jak Ziraat z Resovią, nie stracili przy tym nawet seta.
Gdzie obejrzeć mecz Warta - Ziraat? O której godzinie?
Transmisja meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Ziraat Bankasi w sobotę 16 maja od godz. 20:00 w Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Box Go. Początek przedmeczowego studia o godz. 19:00.