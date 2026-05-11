Liga Mistrzów: PGE Projekt Warszawa - Sir Sicoma Monini Perugia. Gdzie obejrzeć?

W tegorocznej edycji Final Four udział biorą dwa zespoły z naszego kraju - PGE Projekt oraz Aluron CMC Warta Zawiercie, a także giganci z Włoch i Turcji, czyli Perugia i Ziraat Bankasi. Czy drugi raz w historii będziemy świadkami polskiego finału Champions League?

Odpowiedź na to pytanie poznamy już po pierwszym półfinale, w którym Projekt zmierzy się z Perugią. Warszawianie wiedzą jak grać z potentatami z Italii, ponieważ w fazie grupowej mierzyli się z Lube Civitanova, natomiast w 1/8 finału rywalizowali z Trentino. O ile z tymi pierwszymi dwukrotnie przegrali, to tych drugich wyeliminowali po złotym secie.

W ćwierćfinale ekipa ze stolicy trafiła na Bogdankę LUK Lublin. Wygrana u siebie 3:1 i porażka na wyjeździe 2:3 pozwoliły na wywalczenie historycznego awansu. To jeden z największych sukcesów w dziejach klubu. W międzyczasie Projekt wywalczył brązowy medal w PlusLidze.

Z kolei Perugia nie musiała rywalizować w 1/8 finału, ponieważ wygrała swoją grupę. W ćwierćfinale drużyna Kamila Semeniuka pokonała dwukrotnie hiszpański Guaguas. Przypomnijmy, że to właśnie Perugia jest obrońcą trofeum.

Gdzie obejrzeć mecz Projekt - Perugia? O której godzinie?

Transmisja spotkania PGE Projekt Warszawa - Sir Sicoma Monini Perugia w sobotę 16 maja od godz. 16:30 w Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Box Go. Początek przedmeczowego studia o godz. 15:00.

