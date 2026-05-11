Magiera: Fundamenty mistrzostwa

Mimo dużego obciążenia meczami na początku sezonu zespół Aluronu CMC Warty Zawiercie okazał się najlepszy w fazie zasadniczej, później w play off miał mniejsze i większe przygody, ale summa summarum ograł wszystkich i sięgnął po tytuł. Pierwszy w swojej historii. Osobiście mam małą satysfakcję, że bezbłędnie wytypowałem finałową parę, nie ukrywam też, że w przedsezonowych prognozach postawiłem na obronę mistrzowskiego tytułu przez Bogdankę LUK Lublin, ale i tak ich awans do finału i drugie miejsce w obliczu wszystkich kłopotów kadrowych na przestrzeni całego sezonu uważam za duży sukces.

Klub z Zawiercia może być stawiany jako wzorzec budowania sportowej organizacji na wszystkich płaszczyznach. Temat hali w Zawierciu celowo pominę, gdyż nie jest to wina klubu, że dysponuje takim, a nie innym obiektem. Poza tym najważniejsze mecze w PlusLidze oraz Lidze Mistrzów i tak rozgrywa w pobliskim Sosnowcu, co nie stanowi żadnej przeszkody ani w samej organizacji meczów, ani też stuprocentowym zapełnieniu trybun.



To był dziewiąty sezon klubu zarządzanego przez Kryspina Barana w najwyższej klasie rozgrywkowej i trzeci finał z rzędu. Pierwszy w historii wygrany. W tak zwanym międzyczasie drużyna wywalczyła dwa srebrne i jeden brązowy medal oraz Puchar i Superpuchar Polski, a także raz awansowała do ścisłego finału Ligi Mistrzów. Za tydzień stanie przed szansą wygrania tych rozgrywek.



W zespole zachowany jest kształt i fundament poprzez długoletnie kontrakty z czołowymi siatkarzami oraz trenerem Michałem Winiarskim, który może także liczyć na w pełni profesjonalny sztab gwarantujący etykę i jakość pracy na najwyższym możliwym poziomie. Jeśli dodamy do tego stabilizację finansową, to będziemy mieli obraz klubu, który może patrzeć w przyszłość z dużym optymizmem, nie martwiąc się absolutnie o nic, oczywiście poza gwarancją wyniku sportowego, ale i tutaj poprzez powyższe działania element niepowodzenia jest maksymalnie minimalizowany.



Na koniec jeszcze słowo o Michale Winiarskim, który po 11 latach został pierwszym Polakiem, który jako trener sięgnął po mistrzostwo Polski w siatkówce mężczyzn. Wcześniej tej sztuki dokonali jedynie Waldemar Wspaniały, Ireneusz Mazur, Jacek Nawrocki i Andrzej Kowal.



W pomeczowym wywiadzie dla Polsatu Sport Michał Winiarski zadedykował wywalczony mistrzowski tytuł rodzinie, żonie i dzieciom. Jak przypomniał, 13 maja będzie obchodził z Dagmarą 20. rocznicę ślubu. Nie zapomniał także o siostrze, która na życiowym boisku rozgrywa swój najważniejszy mecz, walcząc z chorobą. Brawo! Fundament to podstawa. Gratulacje, panie trenerze!