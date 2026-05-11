Marc Marquez przeszedł operację. Nie wystartuje w najbliższym wyścigu

Siedmiokrotny mistrz świata w najbardziej prestiżowej klasie motocyklowej MotoGP Hiszpan Marc Marquez, który w sobotę w wyścigu sprinterskim w Le Mans miał upadek i złamał kość stopy, przeszedł operację w klinice w Madrycie - poinformował szef teamu Ducati Davide Tardozzi.

33-letni Katalończyk uległ poważnemu wypadkowi na przedostatnim okrążeniu sprintu, gdy przeleciał przez kierownicę swojego motocykla i mocno uderzył o ziemię.

 

"Marc przeszedł w szpitalu Ruber Internacional w Madrycie dwa zabiegi chirurgiczne. Zespołowi medycznemu udało się ustabilizować złamanie piątej kości śródstopia prawej nogi" - napisał team Ducati w oświadczeniu.

 

Drugi zabieg był wcześniej planowany, jeszcze przed wypadkiem na torze Bugatti. To była operacja prawego barku, który był uszkodzony w 2025 roku w wypadku na torze w Indonezji.

 

"Lekarze usunęli dwie śruby i fragment kości z poprzedniej operacji, który przesunął się i uciskał nerw promieniowy" – wyjaśniono powód. Oba zabiegi - jak wynika z komunikatu medycznego - były udane.

 

Wiadomo już, że Marquez nie pojedzie 17 maja w GP Katalonii. O tym, czy dojdzie do skutku jego start w kolejnej rundzie cyklu - 31 maja w GP Włoch, zadecyduje sztab medyczny.

 

Hiszpan walczy o ósmy tytuł mistrza świata MotoGP, ale aktualnie jest siódmy w klasyfikacji generalnej i traci 71 pkt do lidera mistrzostw, Włocha Marco Bezzecchiego (Aprilia). 

PAP
