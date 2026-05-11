Marc Marquez przeszedł operację. Nie wystartuje w najbliższym wyścigu

33-letni Katalończyk uległ poważnemu wypadkowi na przedostatnim okrążeniu sprintu, gdy przeleciał przez kierownicę swojego motocykla i mocno uderzył o ziemię.

"Marc przeszedł w szpitalu Ruber Internacional w Madrycie dwa zabiegi chirurgiczne. Zespołowi medycznemu udało się ustabilizować złamanie piątej kości śródstopia prawej nogi" - napisał team Ducati w oświadczeniu.

Drugi zabieg był wcześniej planowany, jeszcze przed wypadkiem na torze Bugatti. To była operacja prawego barku, który był uszkodzony w 2025 roku w wypadku na torze w Indonezji.

"Lekarze usunęli dwie śruby i fragment kości z poprzedniej operacji, który przesunął się i uciskał nerw promieniowy" – wyjaśniono powód. Oba zabiegi - jak wynika z komunikatu medycznego - były udane.

Wiadomo już, że Marquez nie pojedzie 17 maja w GP Katalonii. O tym, czy dojdzie do skutku jego start w kolejnej rundzie cyklu - 31 maja w GP Włoch, zadecyduje sztab medyczny.

Hiszpan walczy o ósmy tytuł mistrza świata MotoGP, ale aktualnie jest siódmy w klasyfikacji generalnej i traci 71 pkt do lidera mistrzostw, Włocha Marco Bezzecchiego (Aprilia).

PAP