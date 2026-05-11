Mistrzostwa świata Elity. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
Już w najbliższy piątek 15 maja rozpoczną się mistrzostwa świata Elity w hokeju na lodzie. Gospodarzem tego wydarzenia będzie Szwajcaria. Na lodzie zobaczymy łącznie 16 zespołów. Wszystkie spotkania będą transmitowane na sportowych antenach Polsatu. Gdzie obejrzeć mistrzostwa świata Elity?
Przed rokiem najlepsza na mistrzostwach świata Elity w Szwecji oraz Danii okazała się reprezentacja USA, która w wielkim finale pokonała Szwajcarię po dogrywce 1:0. Jedyną bramkę zdobył Tage Thompson.
ZOBACZ TAKŻE: Dzień, w którym pękło niebo. Tak polskiemu hokejowi uciekła elita MŚ
W porównaniu do poprzednich mistrzostw na lodzie zobaczymy dwa zespoły, które przed rokiem rywalizowały w Dywizji 1A - Wielką Brytanię oraz Włochy. Z elitą pożegnały się wówczas Francja oraz Kazachstan. Kazachowie kilka dni temu zapewnili sobie jednak powrót do grona najlepszych.
W rywalizacji weźmie udział łącznie szesnaście zespołów. Pierwszego dnia dojdzie do trzech meczów: Kanada - Szwecja, Finlandia - Niemcy oraz na sam koniec USA - Szwajcaria.
Finał tego wydarzenia odbędzie się 31 maja.
Mistrzostwa świata Elity. Gdzie obejrzeć? Plan transmisji:
15.05: Kanada - Szwecja, godz. 16:15. Transmisja: Polsat Sport 1, Polsat Box Go.
15.05: Finlandia - Niemcy, godz. 16:15. Transmisja: Polsat Sport 3, Polsat Box Go.
15.05: USA - Szwajcaria, godz. 20:05. Transmisja: Polsat Sport 1, Polsat Box Go.
16.05: Słowacja - Norwegia, godz. 12:15. Transmisja: Polsat Sport 2, Polsat Box Go.
16.05: Włochy - Kanada, godz. 16:15. Transmisja: Polsat Sport 2, Polsat Box Go.
16.05: Węgry - Finlandia, godz. 16:15. Transmisja: Polsat Sport 3, Polsat Box Go.
16.05: Szwajcaria - Łotwa, godz. 20:05. Transmisja: Polsat Sport 3, Polsat Box Go.
17.05: Wielka Brytania - USA, godz. 12:15. Transmisja: Polsat Sport 2, Polsat Box Go.
17.05: Włochy - Słowacja, godz. 12:15. Transmisja: Polsat Sport 3, Polsat Box Go.
17.05: Dania - Szwecja, godz. 16:15. Transmisja: Polsat Sport 3, Polsat Box Go.
17.05: Niemcy - Łotwa, godz. 20:05. Transmisja: Polsat Sport 2, Polsat Box Go.
17.05: Norwegia - Słowenia, godz. 20:05. Transmisja: Polsat Sport 3, Polsat Box Go.
18.05: Finlandia - USA, godz. 16:15. Transmisja: Polsat Sport 1, Polsat Box Go.
18.05: Kanada - Dania, godz. 16:15. Transmisja: Polsat Sport 3, Polsat Box Go.
18.05: Szwecja - Czechy, godz. 20:05. Transmisja: Polsat Sport 1, Polsat Box Go.
18.05: Niemcy - Szwajcaria, godz. 20:05. Transmisja: Polsat Sport 3, Polsat Box Go.
19.05: Łotwa - Austria, godz. 16:15. Transmisja: Polsat Sport 1, Polsat Box Go.
19.05: Włochy - Norwegia, godz. 16:15. Transmisja: Polsat Sport 3, Polsat Box Go.
19.05: Słowenia - Słowacja, godz. 20:05. Transmisja: Polsat Sport 1, Polsat Box Go.
19.05: Węgry - Wielka Brytania, godz. 20:05. Transmisja: Polsat Sport 3, Polsat Box Go.
20.05: Czechy - Włochy, godz. 16:15. Transmisja: Polsat Sport 2, Polsat Box Go.
20.05: Austria - Szwajcaria, godz. 16:15. Transmisja: Polsat Sport 3, Polsat Box Go.
21.05: Kanada - Norwegia, godz. 16:15. Transmisja: Polsat Sport 1, Polsat Box Go.
21.05: Łotwa - Finlandia, godz. 16:15. Transmisja: Polsat Sport 3, Polsat Box Go.
21.05: Szwajcaria - Wielka Brytania, godz. 20:05. Transmisja: Polsat Sport 1, Polsat Box Go.
21.05: Dania - Słowacja, godz. 20:05. Transmisja: Polsat Sport 3, Polsat Box Go.
23.05: Łotwa - USA, godz. 12:15. Transmisja: Polsat Sport 3, Polsat Box Go.
23.05: Norwegia - Szwecja, godz. 20:05. Transmisja: Polsat Sport 3, Polsat Box Go.
24.05: Wielka Brytania - Łotwa, godz. 16:15. Transmisja: Polsat Sport 1, Polsat Box Go.
24.05: Dania - Włochy, godz. 16:15. Transmisja: Polsat Sport 2, Polsat Box Go.
24.05: Słowacja - Kanada, godz. 20:05. Transmisja: Polsat Sport 3, Polsat Box Go.
25.05: USA - Węgry, godz. 16:15. Transmisja: Polsat Sport 1, Polsat Box Go.
25.05: Czechy - Norwegia, godz. 16:15. Transmisja: Polsat Sport 2, Polsat Box Go.
25.05: Niemcy - Wielka Brytania, godz. 20:05. Transmisja: Polsat Sport 1, Polsat Box Go.
25.05: Słowenia - Włochy, godz. 20:05. Transmisja: Polsat Sport 2, Polsat Box Go.
26.05: Norwegia - Dania, godz. 12:15. Transmisja: Polsat Sport 1, Polsat Box Go.
26.05: Węgry - Łotwa, godz. 12:15. Transmisja: Polsat Sport 2, Polsat Box Go.
26.05: Szwecja - Słowacja, godz. 16:15. Transmisja: Polsat Sport 1, Polsat Box Go.
26.05: USA - Austria, godz. 16:15. Transmisja: Polsat Sport 2, Polsat Box Go.
26.05: Czechy - Kanada, godz. 20:15. Transmisja: Polsat Sport 2, Polsat Box Go.Przejdź na Polsatsport.pl