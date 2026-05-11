Mistrzostwa świata Elity. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Przed rokiem najlepsza na mistrzostwach świata Elity w Szwecji oraz Danii okazała się reprezentacja USA, która w wielkim finale pokonała Szwajcarię po dogrywce 1:0. Jedyną bramkę zdobył Tage Thompson.

W porównaniu do poprzednich mistrzostw na lodzie zobaczymy dwa zespoły, które przed rokiem rywalizowały w Dywizji 1A - Wielką Brytanię oraz Włochy. Z elitą pożegnały się wówczas Francja oraz Kazachstan. Kazachowie kilka dni temu zapewnili sobie jednak powrót do grona najlepszych.

W rywalizacji weźmie udział łącznie szesnaście zespołów. Pierwszego dnia dojdzie do trzech meczów: Kanada - Szwecja, Finlandia - Niemcy oraz na sam koniec USA - Szwajcaria.

Finał tego wydarzenia odbędzie się 31 maja.

Mistrzostwa świata Elity. Gdzie obejrzeć? Plan transmisji:

15.05: Kanada - Szwecja, godz. 16:15. Transmisja: Polsat Sport 1, Polsat Box Go.

15.05: Finlandia - Niemcy, godz. 16:15. Transmisja: Polsat Sport 3, Polsat Box Go.

15.05: USA - Szwajcaria, godz. 20:05. Transmisja: Polsat Sport 1, Polsat Box Go.

16.05: Słowacja - Norwegia, godz. 12:15. Transmisja: Polsat Sport 2, Polsat Box Go.

16.05: Włochy - Kanada, godz. 16:15. Transmisja: Polsat Sport 2, Polsat Box Go.

16.05: Węgry - Finlandia, godz. 16:15. Transmisja: Polsat Sport 3, Polsat Box Go.

16.05: Szwajcaria - Łotwa, godz. 20:05. Transmisja: Polsat Sport 3, Polsat Box Go.

17.05: Wielka Brytania - USA, godz. 12:15. Transmisja: Polsat Sport 2, Polsat Box Go.

17.05: Włochy - Słowacja, godz. 12:15. Transmisja: Polsat Sport 3, Polsat Box Go.

17.05: Dania - Szwecja, godz. 16:15. Transmisja: Polsat Sport 3, Polsat Box Go.

17.05: Niemcy - Łotwa, godz. 20:05. Transmisja: Polsat Sport 2, Polsat Box Go.

17.05: Norwegia - Słowenia, godz. 20:05. Transmisja: Polsat Sport 3, Polsat Box Go.

18.05: Finlandia - USA, godz. 16:15. Transmisja: Polsat Sport 1, Polsat Box Go.

18.05: Kanada - Dania, godz. 16:15. Transmisja: Polsat Sport 3, Polsat Box Go.

18.05: Szwecja - Czechy, godz. 20:05. Transmisja: Polsat Sport 1, Polsat Box Go.

18.05: Niemcy - Szwajcaria, godz. 20:05. Transmisja: Polsat Sport 3, Polsat Box Go.

19.05: Łotwa - Austria, godz. 16:15. Transmisja: Polsat Sport 1, Polsat Box Go.

19.05: Włochy - Norwegia, godz. 16:15. Transmisja: Polsat Sport 3, Polsat Box Go.

19.05: Słowenia - Słowacja, godz. 20:05. Transmisja: Polsat Sport 1, Polsat Box Go.

19.05: Węgry - Wielka Brytania, godz. 20:05. Transmisja: Polsat Sport 3, Polsat Box Go.

20.05: Czechy - Włochy, godz. 16:15. Transmisja: Polsat Sport 2, Polsat Box Go.

20.05: Austria - Szwajcaria, godz. 16:15. Transmisja: Polsat Sport 3, Polsat Box Go.

21.05: Kanada - Norwegia, godz. 16:15. Transmisja: Polsat Sport 1, Polsat Box Go.

21.05: Łotwa - Finlandia, godz. 16:15. Transmisja: Polsat Sport 3, Polsat Box Go.

21.05: Szwajcaria - Wielka Brytania, godz. 20:05. Transmisja: Polsat Sport 1, Polsat Box Go.

21.05: Dania - Słowacja, godz. 20:05. Transmisja: Polsat Sport 3, Polsat Box Go.

23.05: Łotwa - USA, godz. 12:15. Transmisja: Polsat Sport 3, Polsat Box Go.

23.05: Norwegia - Szwecja, godz. 20:05. Transmisja: Polsat Sport 3, Polsat Box Go.

24.05: Wielka Brytania - Łotwa, godz. 16:15. Transmisja: Polsat Sport 1, Polsat Box Go.

24.05: Dania - Włochy, godz. 16:15. Transmisja: Polsat Sport 2, Polsat Box Go.

24.05: Słowacja - Kanada, godz. 20:05. Transmisja: Polsat Sport 3, Polsat Box Go.

25.05: USA - Węgry, godz. 16:15. Transmisja: Polsat Sport 1, Polsat Box Go.

25.05: Czechy - Norwegia, godz. 16:15. Transmisja: Polsat Sport 2, Polsat Box Go.

25.05: Niemcy - Wielka Brytania, godz. 20:05. Transmisja: Polsat Sport 1, Polsat Box Go.

25.05: Słowenia - Włochy, godz. 20:05. Transmisja: Polsat Sport 2, Polsat Box Go.

26.05: Norwegia - Dania, godz. 12:15. Transmisja: Polsat Sport 1, Polsat Box Go.

26.05: Węgry - Łotwa, godz. 12:15. Transmisja: Polsat Sport 2, Polsat Box Go.

26.05: Szwecja - Słowacja, godz. 16:15. Transmisja: Polsat Sport 1, Polsat Box Go.

26.05: USA - Austria, godz. 16:15. Transmisja: Polsat Sport 2, Polsat Box Go.

26.05: Czechy - Kanada, godz. 20:15. Transmisja: Polsat Sport 2, Polsat Box Go.

