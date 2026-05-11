W tegorocznych piłkarskich mistrzostwach świata wystąpi po raz pierwszy w historii 48 reprezentacji. Nie będzie wśród nich Polski. Turniej zostanie rozegrany w terminie 11 czerwca - 19 lipca na 16 stadionach w 11 miastach w USA, trzech w Meksyku i dwóch w Kanadzie.

Nigdy wcześniej mundial nie był organizowany przez trzy kraje naraz. Do tego Kanada zadebiutuje w roli gospodarza, podczas gdy Meksyk pełnił ją już dwukrotnie (1970 i 1986), a Stany Zjednoczone - raz (1994).

Rywalizacja o Puchar Świata - główne trofeum mundialu - odbędzie się po raz 23. Tytułu bronić będą Argentyńczycy. Najbardziej utytułowana jest Brazylia - pięć triumfów, a za nią w klasyfikacji wszech czasów są Niemcy i Włochy - po cztery.

MŚ 2026. Terminarz. Kiedy mecze? O której godzinie?

11 czerwca:

Grupa A: Meksyk - RPA (21.00, Meksyk)